Cine a fost idolul lui Pancu la Rapid: “Și acum deține recordul în Italia!”

. Fostul atacant din Giulești a povestit despre perioada sa de la Rapid. Pancu a rememorat câteva momente alături de idolul lui și a vorbit și despre generația de aur a celor de la Dinamo.

Ioan Ovidiu Sabău, idolul lui Daniel Pancu

Fostul atacant și-a adus aminte cu drag de perioada petrecută la Rapid, dar și de legendele de la acea vreme. Daniel Pancu vorbit și despre idolul lui, Ioan Ovidiu Sabău. “Pancone” a povestit despre câteva momente petrecute alături de Neluțu la Rapid și a rămas fascinat de ce putea să facă.

ADVERTISEMENT

“Da, idolul meu a fost Neluțu. E o senzație greu de explicat atunci când l-am văzut la Câmpulung. Am auzit că vine în vestiarul acela mic de la stadion și așa deodată apare cu niște ghete Lotto cu talpă verde. Își așează ghetele lângă mine. Eram foarte fericit că idolul meu venise la Rapid.

Lui Neluțu n-am reușit să iau mingea. Nu pierdea mingea niciodată. Forța aia, dribling-ul ăla și lovea foarte bine. Mă mai oprea după antrenament să facem unu la unu. Mă lăsa vreo 3 metri în față să ajung înaintea lui la minge și mă trezeam cu el în fața mea. La dueluri îmi mai dădea câte un șold de mă arunca puțin pe jos. Era incredibil!”, a povestit Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Recordul lui Sabău în Italia

perioada sa de la Cesena. Fostul atacant a explicat cum a trebuit să dea un test de rezistență fizică atunci când a ajuns la italieni. Pancu a mai spus și că preparatorul fizic de acolo, care a lucrat cu Ioan Ovidiu Sabău la Brescia, spunea despre Neluțu că deține recordul la acea probă în toată Italia.

“Și după aia am plecat la Cesena, unde am dat de un preparator fizic pe care îl avusese și Neluțu la Brescia. Acolo am dat un test de rezistență, BIP și mi-au zis că și acuma recordul e deținut de Ioan Ovidiu Sabău.”, a declarat “Pancone”.

ADVERTISEMENT

Cadoul lui Pancu de la Neluțu Sabău

În timp ce povestea despre momentele cu Neluțu Sabău, Daniel Pancu și-a adus aminte și de cadoul făcut de idolul său: “Mi-a făcut cadou câteva perechi de ghete Lotto și am jucat cu ele un sezon sau două. Erau foarte bune și aveau o piele foarte bună.”

Daniel Pancu: “Nu aveam echipamente oficiale”

Fostul jucător de la Rapid și-a adus cu drag aminte de momentele sale la echipa din Giulești. Pancu a povestit despre momentul în care la echipă, venise antrenor Mircea Lucescu. Daniel a explicat că pe vremea aceea nu exista nutriție la echipa din Crângași, dar și că nu aveau echipamente oficiale.

“Venise Mircea Lucescu antrenor. Noi pe vremea aceea jucasem în Cupa Intertoto vreo două-trei meciuri. Aveam o poză din acea perioada cu mai mulți colegi. Eram îmbrăcați fiecare în ce trening avea, ba chiar aveam și tricouri de pe la alte echipe. Nu aveam echipamente oficiale.

ADVERTISEMENT

Când a venit Mircea antrenor am mers direct în cantonament la Câmpulung. Atunci am început să mâncăm salată și paste. Păi înainte serveam ceafă de porc, cartofi prăjiți, iar cașcavalul pane era nelipsit.”, a povestit Pancu la SUFLET DE RAPIDIST.

Daniel Pancu, fan al generației lui Dinamo

Chiar dacă evolua pentru Rapid, Daniel Pancu avea idoli de la alte echipe în perioada aceea. Când era tânăr, “Pancone” era fanul generației de aur de la Dinamo. Fostul jucător din Giulești a explicat că avea colecție de ziare sport despre aceștia și că se bătea pentru ei, dacă era cazul.

“Eu mă băteam, culmea, pentru Dinamo. Pentru Mircea Lucescu, Lupu, Retnic, Sabău, și să-i vezi deodată pe toți cu tine. Tot ce era cu nea’ Mircea de Brescia, de Pisa, de tot, de prin ziarele alea de la Loto Pronosport, de la toate alea, le aveam pe acasă. Eram fiert pe ei și după aia m-am trezit cu toți în vestiar.”, a mai spus “Pancone”.