Daniel Pancu, despre propunerea de a antrena Rapidul: “Simțeam că nu e rândul meu”

Cu toate acestea, Daniel Pancu nu s-a așteptat niciodată să ajungă acum antrenor la Rapid, mai ales că lupta se dădea la baionetă între Marius Șumudică și Cristiano Bergodi. În cele din urmă patronul Dan Șucu l-a ales pe italian, spre dezamăgirea lui Marius Șumudică, cel care spera că de data aceasta ”s-au aliniat planetele”.

Daniel Pancu, despre propunerea de a antrena Rapidul

Mai mult, Pancu a mărturisit că a fost sunat de cei de la Rapid, însă mai mult de ”complezență”. ”Am fost contactat așa, să fiu anunțat de complezență”, a dezvăluit Pancu la Suflet de rapidist. ”Adică la mișto?”, a întrebat Robert Niță. ”Nu pot să spun la mișto, eu simțeam cine e antrenorul Rapidului”, a completat Daniel Pancu.

mărturisea că a fost deranjat să vadă că a rămas subit fără antrenor și a fost pus să aleagă pe grabă o soluție viabilă. ”Sigur, este extrem de deranjant să fii pus în situația de a schimba antrenorul cu o săptămână înainte de începerea campionatului. Din fericire, rezolvarea ideală este la îndemână. Domnul Cristiano Bergodi este disponibil și mi-a transmis că este onorat să redevină antrenorul Rapidului.

Ne-a plăcut tuturor celor din club stilul ofensiv jucat de echipele antrenate de dânsul. Și nu numai! I-am apreciat atitudinea echilibrată, dar și discursul elegant și competent. Este un sentiment de încredere și seriozitate pe care îl transmite, sentiment de care o echipă are mare nevoie. Îl așteptăm pe domnul Bergodi să parafeze contractul cu Rapid și să îi dăm drumul la treabă”, declara Dan Șucu, pentru site-ul oficial al Rapidului.

De altfel, Daniel Pancu a dezvăluit că era convins că nu va ajunge acum antrenor la Rapid, dar nici nu și-ar fi dorit prea mult asta. ”Nu, nu. Poate doar să refuze doi trei antrenori, dar în nicio situație nu puteam, trebuia să mă comportament cum se comportă Poenaru sau Croitoru. Ăla nu e comportament de antrenor, decât dacă te cheamă del Bosque sau Lobanovski. Mai bine stai în tribună să dai indicații la secunzi ce să facă”, a explicat Pancu.

explica relația specială pe care o are cu peluza din Giulești, care l-a considerat mereu idol. ”Este greu de explicat în cuvinte. Rapid este în primul rând o satisfacţie uriaşă. Pentru că am promis în 1997 că nu voi merge la o rivală. Am avut ocazia, am fost curtat şi nu am făcut lucrul ăsta. Cred că am fost un exemplu de urmat pentru mulţi alţi jucători care au ales să rămână la Rapid, să nu trădeze.

Am contribuit la promovarea rapidismului peste tot, prin toate sacrificiile făcute, întorcându-mă la echipă din străinătate unde aveam condiţii financiare mult mai bune. Toate astea cred că au contat foarte mult şi nu doar evoluţiile şi golurile mele, care sunt destul de multe, în jur de 100 marcate pentru Rapid. Şi nu este uşor pentru niciun jucător să facă asta, mai ales că e vorba despre un club la care se pune presiune mare pe jucători, şi foarte puţini au reuşit de-a lungul timpului.

Încă o dată, cred că am contribuit mult la promovarea rapidismului şi cred că i-am făcut pe ceilalţi de la alte echipe invidioşi pe noi. Poate de la mine a plecat stilul ăsta de a nu trăda şi cred că acest lucru a contat mai mult pentru suporteri decât golurile importante pe care le-am marcat”, povestea Daniel Pancu pentru Agerpres, într-un interviu acordat în urmă cu mulți ani.

Cu toate acestea, visul lui Daniel Pancu e să antreneze Beșiktaș și să obțină performanțe notabile cu formația turcă. ”Visul e să câștig o cupă europeană cu Beșiktaș. Nu au câștigat niciun trofeu european, doar Galatasaray are două”, povestea Daniel Pancu la Digisport. Până atunci, Daniel Pancu a preluat naționala U21 a României, pe care vrea să o reclădească din temelii.

