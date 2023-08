Cine a fost prima dragoste a faimoasei Andreea Esca. El a fost „alesul” la acea vreme pentru vedeta Pro Tv: „M-a iubit ani la rând”

Andreea Esca a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sa amoroasă. Vedeta de la Pro TV a vorbit despre prima sa dragoste. Cine a fost băiatul care i-a furat inima pentru prima dată și cum s-a desfășurat povestea lor de iubire.

Cine a fost primul bărbat care a cucerit-o pe Andreea Esca

În cartea sa, Andreea Esca a lăsat discreția care o caracterizează deoparte și a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sa personală. Știrista de la Pro TV a mărturisit care a fost prima sa dragoste și i-a lăsat e cititori să o cunoască mai bine.

Inițial, vedeta a fost atrasă de un alt băiat, însă acesta a condiționat-o și i-a spus că nu pot rămâne prieteni dacă nu întrețin relații intime. Încă de pe atunci, Andreea Esca știa să se impună și să se facă respectată.

A ales să pună punct oricărei legături și a așteptat până a știut că și-a găsit alesul. „Cu toate că eram topită după el, am considerat că nu merită să fie primul, doar pentru că mi s-a părut anormal să nu mă poată iubi fără actul sexual.

Primul a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic și nu am regretat niciodată decizia”, a povestit Andreea Esca în cartea ei, Ce am făcut când am tăcut.

Știrista de la Pro TV este căsătorită cu Alexandre Eram de 23 de ani

Și-au jurat dragoste eternă și au împreună doi copii, pe

Alexandre Eram, care este de origine franceză și are mai multe afaceri în România, a cunoscut-o pe știrista de la Pro TV atunci când venea în România la firma unui prieten de-al tatălui său. Andreea Esca s-a îndrăgostit pe loc și a încercat să îl cucerească.

„L-am văzut așa de frumos, și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea.

Și mi-a zis: ‘știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru’. ‘Da, îi zic’. L-a chemat și am început să vorbim. (…)

Într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis ‘Bună’ și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate, a povestit Andreea Esca în trecut.