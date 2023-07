Ce diferență de vârstă este între Andreea Esca și Alexandre Eram. Pe mulți îi va surprinde

Andreea Esca și Alexandre Eram sunt soț și soție din 2000, an în care au mers în fața altarului și au promis că-și vor fi alături pentru tot restul vieții. Se pare că se țin de cuvânt, căci sunt împreună și în prezent, au doi copii, Alexia și Aris, și o carieră de apreciat.

Cum s-au cunoscut Andreea Esca și Alexandre Eram. Ce diferență de vârstă există între ei

Alexandre Eram este de origine franceză și are mai multe afaceri în România. De cum l-a văzut, jurnalista s-a îndrăgostit de șarmul lui și a făcut primul pas.

Însă, deși a încercat să-l cucerească, Alexandre Eram nu părea interesat de Andreea Esca, mai ales că avea și o relație pe atunci. Cu toate acestea, prezentatoarea nu s-a lăsat și a încercat de mai multe ori să-l ademenească. Însă, până într-o zi, când l-a invitat la jurnal, iar el a respins-o și atunci.

În ziua când i-a fost refuzată și invitația la jurnal, Andreea Esca habar nu avea ce o așteaptă. Mare i-a fost mirarea când a primit un fax haios, cu un om care își smulgea părul din cap și prezenta scuze din cauză că nu a putut ajunge. După prezentarea jurnalului, Alexandre Eram a așteptat-o pe Andreea Esca cu flori și apoi au mers la un restaurant și au fost de nedespărțit.

”L-am văzut așa de frumos, și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim.

(…) Într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis Bună și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață.

Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a spus Andreea Esca.

Adevărul despre diferența de vârstă între Andreea Esca și soțul ei

. Astfel, deși mulți se gândeau că diferența ar fi una mai mare, adevărul este că bărbatul este mai mare cu 2 ani și 5 luni decât prezentatoarea de știri. Aceasta este născută pe 29 august 1972, și are 50 de ani, iar Alexandre Eram pe 27 martie, 1972, și are 53 de ani.

Ce brand de make-up deține Alexandre Eram

Alexandre Eram deține mai multe firme: A List Magazine SRL, jumătate din firma Manshift SRL, 44, 9957% din acțiunile firmei Sonya Mod SA și un procent de 48.0703% din Pew Industrie, așa cum arată datele ONRC. De asemenea, deține și brandul de produse de make-up și produse cosmetice, Melkior, foarte apreciat de femei.