Zanni, încolțit la Survivor România 2024. Nici măcar Ana Porgras nu i-a luat apărarea: „Conexiunea nu mai există”

Zanni își pierde rolul de lider după unificarea de la Survivor România 2024, iar acest lucru nu-i place deloc. La primul joc de recompensă de la individuale, nemulțumit de echipa în care a ajuns, și-a ieșit din minți. Ce a urmat a fost neașteptat pentru toată lumea. Nici măcar Ana Porgras nu i-a mai luat apărarea.

Zanni, probleme serioase la Survivor România 2024

Încă de la începutului sezonului All Stars, Zanni a fost pentru Faimoși un adevărat lider și omul care a spus de fiecare dată că este transparent și corect. Totuși, de când cu individualele, situația pentru el nu mai este la fel de roz.

Astfel, cu pericolul care îi bate la ușă, Zanni și-a ieșit din minți după ce, la primul joc de recompensă, a ajuns în echipă cu Sorin, Ana Porgras, Alexandra Duli, Andrei Ciobanu și Delea- care nu a avut voie să joace din cauza piciorului accidentat.

Zanni, care a cerut să nu fie ales, a afirmat că s-a săturat să joace alături de cei slabi și să-i ducă în spate. Și dacă la început a părut o simplă glumă, s-a dovedit ceea ce spunea era cât se poate de serios. Prin urmare, ceilalți concurenți l-au acuzat că-i demoralizează.

„Vreau și eu cu o echipă care când nu pot eu azi 10, să poată alții. Eu azi vreau să mă cert cu toată lumea de aici. M-am săturat, domnul Dan! Nici nu mai vreau la recompensă. Zannidache merge în echipa mai slabă e tot pleonasm”, a răbufnit Zanni după ce s-au făcut alegerile la Survivor România 2024.

„Ești plictisitor. Eu îi înțeleg pe ăștia câteodată de ce tac și nu zic nimic. Câteodată iei cheful tuturor. Mie mi-a luat cheful acum. Eu de obicei mă duc la fotbal, îmi iau cea mai proastă echipă și îi bat pe cei mai buni. Dar tu ești prea negativ”, a reacționat căpitanul Sorin.

„Vorbești foarte mult și fără creier. Le gândești foarte rar”

Dar pentru că nu s-au oprit comentariile, Alexandra Duli- cu care a simțit nevoia să-l pună la punct, sătulă fiind să audă că este cea mai slabă de la Survivor România All Stars 2024. „Ai zis că vrei să stai cinci minute retras, atunci taci și tu din gură.

Tot tu deschizi subiectul. Mă și enervezi, jur! Atâta dai din gura aia. Taci. Ai zis oful tău. Trebuia să-ți câștigi dreptul să fii căpitan. Dar n-ai putut. Ai picat din prima, la fel ca mine. Eram egali ieri, care e diferența? Numai dai din gură în continuare! Taci!. (…) Vorbești foarte mult și fără creier. Le gândești foarte rar”, i-a replicat Duli.

Problemele au continuat și pe parcursul jocului, când Zanni s-a retras departe de echipa sa și i-a dezvăluit lui Robert că nu a vrut să jignească, dar adevărul, din punctul său de vedere, este că oamenii cu care a ajuns în echipă nu sunt de nivelul său: „Nu vreau să fii cu ei în echipă. Ei se simt jigniți, că sunt niște slabi”.

„Dacă unul se vede în finală și pe restul îi vede slabi, păi nu plecăm de la începutul competiției toți, mă? Ca să-i facem și lui viața mai ușoară? De ce să se chinuie băiatul trei-patru luni pe aici?”, a fost părerea lui Sorin.

Zanni a pierdut susținerea Anei Porgras la Survivor România 2024

Inclusiv Ana Porgras a afirmat că Zanni „face ca Jador”, vizibil iritată de gesturile acestuia. Nici când au ajuns în camp, spiritele nu s-au calmat. Zanni nu a vrut să vorbească cu nimeni, nici măcar cu Ana, care a dezvăluit că este dezamăgită.

„Ai fost un Jador. Nu stă lumea după tine. Nu-mi place să stau după cineva. Nu-mi place ca cineva să se creadă superior, sunteți toți la oală”, este concluzia trasă de Alex Delea la Survivor România 2024.

Într-o discuție avută chiar cu Duli, Ana Porgras și-a deschis sufletul. „M-a enervat foarte tare, m-a scos din sărite situația aia. Cred că a fost printre singurele dăți în care m-a scos din sărite. În ideea în care eu, în primă fază, când a zis treaba aia că, ‘M-am săturat să fiu tot timpul în echipa slabă și tot timpul trebuie să trag eu pentru ăștia mai slabi’.

Într-adevăr, a zis Zanni treaba asta, că s-a săturat să care oamenii după el până la finală și a zis-o că la modul că doar el a făcut treaba asta. Și, din păcate, trebuie să-i amintesc că nu doar el a făcut treaba asta. Suntem patru care suntem încă aici. (…) N-a a mai putut să se abțină și a răbufnit. Doar că, din punctul meu de vedere, nu era cazul și nici locul să răbufnească și nu așa, că a făcut-o foarte urât”, a povestit Ana Porgars la Survivor România 2024.

Zanni: „Am contat mai mult eu”

Iancu, pe de altă parte, a încercat să-l înțeleagă pe Zanni. „Ai greșit, ai exagerat. Mi se pare că ai gândit cu voce tare. El a avut dreptatea lui, dar și oamenii în care a dat, Sorin, de exemplu, a avut și el dreptatea lui”.

„În momentul ăla am contat mai mult eu în capul meu. Adevărul e că nu se poate”, și-a motivat Zanni reacția de la Survivor România 2024, dar vorbele sale au rămas întipărite în memoria Anei Porgras,

„A mai aruncat cu niște vorbe care au fost foarte deranjate. Că, ‘Ce? Și tu ai fost supărată când am ales-o pe Duli să stau la masă cu ea’. N-am înțeles de ce a aruncat cu chestia aia spre mine în momentul ăla. Ok, am fost deranjată. Dar eu n-am venit la tine. Nu m-am dus la el să-i zic. Poate m-a deranjat în momentul ăla. Mi-a trecut. La revedere!”, s-a confesat Ana.

Conexiunea dintre Ana Porgras și Zanni, distrusă la Survivor România 2024

În consiliu, Zanni și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă: „Pe planul sportiv sunt altă persoană. Trebuia să fiu un om de echipă, cum am fost mereu. Dar n-am fost în ziua aia. Atitudinea mea a fost acasă”.

Însă, discuțiile cu Ana Porgras, care a făcut o constatare dureroasă, nu au încetat. „M-am simțit trasă la răspundere că nu am înțeles eu ce se simți în momentul ăla. Poate conexiunea despre care vorbeai tu nu mai există”.

„Ruptura dintre mine și ea a pornit de când Duli m-a pupat într-un consiliu. (…) Am ținut la starea Anei fizică și mentală. Nu am vorbit în camp cu Ana pentru că nu am simțit. M-au deranjat niște chestii la ea, dar nu am de gând să le reproșez. Poate e ceva de moment. Am fost și eu un om și mi-am pierdut calmul. Era un joc banal și trebuia să-i iau în brațe”, i-a spus Zanni în consiliul de la Survivor România 2024.

Ana a insistat să nu o aducă pe Duli în discuție, ci să lămurească doar ce s-a întâmplat la joc: „Eu am observat apropierea. Am înțeles-o. Am avut niște discuții în camp. Am trecut peste. Pot să înțeleg supărarea, dar de la asta până la toată atitudinea pe care ai avut-o, m-a șocat. Eu cunosc alt Zanni!”

„N-am vrut să mă alegi. Trebuia să înțelegi!”, i-a răspuns Zanni. La cererea Ștefaniei Stănilă, apele s-au calmat, iar Ana Porgras și Zanni s-au luat în brațe și au afirmat că au îngropat securea războiul. Rămâne de văzut, însă, cât de reală a fost împăcarea și dacă ruptura se va adânci.