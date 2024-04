Elena Marin nu mai tace! Ce zice de Zanni și Andreea Bălan: „Sunt cum au fost educați”

Elena Marin nu se mai ascunde și spune ce crede despre Zanni și Andreea Bălan! Dansatoarea a fost prietenă timp de ani cu Bălanca, însă după ieșirea din trupa cântăreței lucrurile s-au schimbat destul de mult.

Elena Marin, totul despre cum a tratat-o Zanni la Survivor și ce relație mai are cu Andreea Bălan

Fosta concurentă de la Survivor a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, și cum s-a purtat Zanni cu ea la a doua participare împreună în competiție. În cel de-al doilea sezon, difuzat de Kanal D, constant și i-a făcut zile fripte Elenei, vedeta cedând psihic de mai multe ori.

În se pare că amândoi au dat dovadă de ceva mai mult respect unul față de celălalt, așa că au preferat să se ignore. Asta în ciuda faptului că Zanni susține că a încercat s-o cucerească pe Elena, dar nu i-a ieșit pasența!

Experiența pe care Elena Marin a trăit-o în sezonul suprem a fost ceva mai ciudată pentru ea. Cu toate că a intrat la o săptămână după ce a început show-ul, a fost privită ca o intrusă de majoritatea concurenților.

Coregrafa, privită ca intrusă la All Stars: „Oamenii sunt așa cum vor ei să fie și nu îi poți schimba”

„A fost un pic ciudățel la Survivor. Încă de când am intrat acolo vibe-ul a fost ciudat. Deși am intrat la doar o săptămână de când a început competiția, trebuie să recunosc că am simțit că sunt văzută ca rezervă. Am simțit taxarea colegilor din perspectiva asta.

A fost o nouă experiență și de fiecare dată ai ce să înveți, chiar dacă timpul petrecut nu a fost prea lung. Am învățat ceva ce știam și aume că oamenii sunt așa cum vor ei să fie și cum au fost educați și nu îi poți schimba, iar cel mai bine e să ai încredere în tine mai mult decât în alții”, a declarat Elena Marin, în exclusivitate pentru FANATIK.

Revederea cu Zanni, având în vedere că în sezonul doi a suferit destul de mult din cauza atacurilor lui, a fost una acceptabilă. Elena ne-a spus că artistul n-a mai fost așa dur cu ea, cu toate că au lipsit răutățile căci, așa cum spune coregrafa, Zanni e și prin asta cunoscut, prin faptul că îi place să tachineze și să pună la colț oameni.

Zanni a fost ceva mai blând cu Elena în sezonul All Stars: „Ăsta e Zanni, nu-l putem schimba”

„Nu știu dacă l-am simțit diferit de data asta pe Zanni sau a fost mai blând, dar fiecare a încercat să își vadă de treaba lui, lucru care mi-a plăcut. A mai avut anumite răutăți, că din punctul meu de vedere ăsta este Zanni, nu-l putem schimba. Nu a mai fost așa acid ca data trecută. N-am avut timp să interacționăm atât de mult. Eu mi-am văzut de treaba mea, el și-a văzut de treaba lui. Atunci n-am reușit să ne intersectăm foarte mult”, a completat Elena Marin, pentru FANATIK.

Ce s-a întâmplat, însă, între Elena Marin și Andreea Bălan? Dansatoarea i-a fost aproape multă vreme fostei membre a trupei Andre. Între timp, s-a produs o distanțare între ele. Totuși, mereu când se văd se salută și se tratează politicos.

Cum se mai înțelege cu Andreea Bălan: „Nu mai sunt relațiile așa cum au fost”

„Suntem ok. Nu mai sunt relațiile așa cum au fost altădată, pentru că înainte ne vedeam zilnic și petreceam timp la concerte, competiții, emisiuni și așa mai departe. Dar suntem în relații bune. Când ne vedem ne comportăm normal, ne salutăm ne trimitem mesaje de zilele noastre, ne spunem ”La mulți ani”, e ceva normal”, ne-a mai spus Elena Marin.

Elena Marin a luat-o pe propriul ei drum profesional, după ce s-a rupt colaborarea artistică cu Andreea Bălan. și-a deschis propria școală de dans, una în care pregătește tineri pentru concursuri naționale și internaționale, dar unde ajung să danseze chiar și persoane de 60 și ceva de ani.

Mândră de școala ei de dans. Are o elevă de aproape 70 de ani

„E visul pe care mi l-am îndeplinit. Îmi pun acolo toate resursele. Aștept să vină cât mai mulți copii ca să putem facem performanță. Momentan, chiar sunt foarte încântată, pentru că pregătesc o fetiță care se va duce la singura școală de musicall din America și îmi pun toată energia. În principiu, merge bine și vrem să câștigăm cât mai multe concursuri de dans.

Îi pregătesc pentru performanță, însă nu toți părinții își doresc asta, așa că primesc și copii care vor doar să danseze, pentru ținută, pentru postură, pentru fetițe să se feminizeze și să crească frumos și armonios. Nu e doar pentru copii școala, ci și pentru adulți. Chiar am o doamnă undeva la 65-70 de ani, fac cu dânsa balet și e tare încântată. Școala e deschisă pentru oricine vrea să se miște, să danseze”, ne-a spus, extrem de fericită și mândră, Elena.

Elena Marin petrece Paștele în țară

Cât despre pregătirile pentru Paște, Elena nu are niciun plan. Cel mai probabil va fi alături de familia ei sau va face o mică excursie în țară.

„Nu m-am gândit să fac ceva de Paște. O să văd exact cum o să fac programul la școala de dans și cum le dau copiilor liber. O să încerc să fac o mică escapadă măcar câteva zile. Aș vrea o călătorie la noi, pentru că la mine e foarte simplu. Dacă nu am timp la dispoziție undeva la două săptămâni și dacă e cu zbor, prefer să stau aici. Probabil voi petrece cu familia”, a adăugat Elena Marin.

Vedeta ne-a zis și cum își întreține fizicul. Face sală, dansează mult mai ales datorită meseriei și e foarte atentă la ce mănâncă. Cât despre vicii, șatena ne-a zis că marele ei viciu este în continuare dansul. A recunoscut că, din când în când, mai scapă și pe la fast-food, căci îi plac mult burgerii și alte produse de tipul ăsta.