Cine e Alejandro Fernandez, concurentul care a impresionat la Vocea României. Se iubește cu un bărbat celebru din România

Alejandro Fernandez a făcut furori la Vocea României. Concurentul i-a uimit pe jurați și de asemenea, a reușit să impresioneze publicul larg cu vocea sa. Cine este însă acesta și care este povestea sa?

Cine e Alejandro Fernandez, concurentul care a impresionat la Vocea României

Alejandro Fernandez are 27 de ani și locuiește în România de ceva timp. În ceea ce privește job-ul său, el lucrează pe un post de consultant de afaceri. Tânărul este din Londra, însă se pare că țara noastră îi place și mai mult.

Surprinzător este faptul că Alejandro Fernandez are și un iubit, care de altfel este celebru în România. E vorba despre Emil Rengle, câştigătorul concursului Românii au talent în 2018.

Iar informația a fost confirmată chiar și de către cel din urmă. Într-un interviu acordat pentru ego.ro, și că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

„Sunt în primă fază a unei relații, aș zice. Ești prima persoană cu care vorbesc și încă îmi este frică mie. E frumos ce trăiesc! Simt că chakra inimii se deschide și doar îmi este mie teamă să o verbalizez.

Trebuie să simt că sunt bazele 100% așezate și că noi suntem bine astfel încât să ies cu acest lucru la lumină!”, a declarat dansatorul, în interviul acordat pentru .

Cum l-a convins Smiley să vină în echipa sa

Menționăm că Smiley a fost cel mai impresionat de prestația lui Alejandro Fernandez . Totodată, el i-a povestit concurentului despre experiența sa de călătorie, dar și despre proiectele în care este implicat.

Iar în final a și reușit. Alejandro Fernandez a fost convins că merită un loc în echipa lui Smiley, astfel că nu a stat prea mult pe gânduri și a fost cuprins de discursul faimosului cântăreț.

„Alejandro, pot să-ți spun foarte clar eu am experiența de a fi călătorit și în Statele Unite, și în UK și am și lucrat acolo. Eu am una dintre cele mai mari firme de producții muzicale din România și de foarte mulți ani ne străduim să producem afară.

Întâmplarea face că piesa pe care tu ai cântat-o în seara asta este cântată de Tom Walker, cu care noi chiar lucrăm. (…) Adică ce vreau eu să spun, dacă vii la noi în echipă poate ai ocazia să te întâlnești cu originalul care cântă piesa asta”, a fost discursul cu care Smiley.