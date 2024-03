Cine e indianul care a cheltuit 140 de milioane de dolari la o petrecere de dinaintea nunții copilului! Mitică Dragomir face dezvăluiri fabuloase despre el

Dumitru Dragomir a spus la MAX Profețiile lui Mitică cine este Mukesh Ambani. Adică omul de afaceri indian care a cheltuit peste 140 de milioane de dolari cu pre-petrecerea de nuntă a fiului sau. La eveniment, printre alții, au luat parte Rihanna, Mark Zuckerberg, Bill Gates și alți miliardari ai planetei.

Petrecerea organizată de miliardarul indian a costat 140 de milioane de dolari

Rihanna, Bill Gates şi Mark Zuckerberg au luat parte la petrecerea de dinaintea nunții fiului celui mai bogat om din India. Mukesh Ambani a pus la cale o petrecere de trei zile pentru Anant, fiul său mai mic, şi pentru Radhika Merchant, fiica unor moguli în industria farmaceutică.

Mitică Dragomir a dezvăluit că nu e deloc mirat de ceea ce sa petrecut. Ba chiar, a explicat el în cadrul emisiunii MAX Profețiile lui Mitică, găzduită de jurnalistul Horia Ivanovici, și magnatul din India.

”Horia, tu știi cât câștigă ăsta pe zi? 10 milioane de euro pe zi!!! Reține ce îți zic acum… (…) Voi ați văzut pe cine a invitat?”, spune Mitică Dragomir, în emisiune. Și, mai mult chiar, și explică secretul succesului financiar al indianului.

”Una e când vinzi la un miliard de oameni și alta când vinzi la 100 de oameni. Și dacă are 300 de miliarde (avere, ca justificare pentru cheltuielile exagerate pentru petrecere, n. red.). Oficial are 100 nu știu cât, neoficial are 300 (miliarde de dolari avere, n. red.).

Este unul dintre cei mai pricopsiți de pe fața Pământului. Nu e cel mai bogat, Rothschild e cel mai bogat. (…) Dar ai văzut că natura nu îl ajută nici pe fiu-su? E de două ori mai gras ca mine”, spune, cu umor, . ”L-ai făcut varză și pe ăsta”, remarcă, râzând, jurnalistul Horia Ivanovici.

Cine e Mukesh Ambani, omul de afaceri indian care câștigă 10 milioane de euro pe zi

Mukesh Ambani este unul dintre cei mai bogați oameni din lume. La vârsta de 67 de ani, indianul este președintele unuia dintre cele mai mari conglomerate de afaceri din întreaga lume. Din afacerea Reliance Industries, el are aproape 50%.

Cel mai bogat om din Asia în ultimii 14 ani, al 9-lea al lumii, Mukesh Ambani are o avere estimată la aproape 120 de miliarde de dolari. De altfel, acum aproape 20 de ani, el a fost considerat, pentru o perioadă, cel mai bogat om din lume, la acea vreme reușind să îl devanseze pe Bill Gates, fondatorul Microsoft și, ani la rândul, cel mai avut om de pe Pământ.

De asemenea, el a investit sume colosale în fotbal, fiind considerat cel mai bogat om din lumea sportului. El deține, prin uriașa companie pe care o conduce, Prima Ligă din India și este fondatorul Super Ligii din India.

