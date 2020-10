Cine e mai bun, Messi sau Ronaldinho? Un fost jucător al Barcei a dat verdictul

Gerard Deulofeu (26 de ani), fotbalist lansat de FC Barcelona, și-a ales preferații dintre argentinianul Lionel Messi și Ronaldinho. Vârful din Spania crede că brazilianul este cel mai valoros jucător din istorie.

Deulofeu a debutat la prima echipă a catalanilor în urmă cu șapte ani, dar a evoluat numai în 23 de meciuri pentru Barcelona. Apoi a fost împrumutat la Everton și la Sevilla.

În urmă cu cinci ani, a fost transferat definitiv la formația engleză, dar peste două stagiuni s-a întors la Barcelona. În 2018, Watford îl lua după ce a achitat 13 milioane de euro. În prezent, el joacă este sub formă de împrumut la Udinese.

”Ronaldinho este cel mai bun jucător din istorie”

Atunci când a evoluat pentru Barcelona, Deulofeu a fost coleg cu unii dintre cei mai valoroși fotbaliști din lume. Vârful a spus cine este preferatul său. “Messi este incredibil, dar pentru mine Ronaldinho este cel mai bun jucător din istorie. L-am întâlnit, am stat lângă el la un meci al Barcelonei. A fost o experiență minunată”, a declarat jucătorul pentru cei de la Mundo Deportivo.

Deulofeu a mai evoluat în Serie A pe vremea când era fotbalistul lui AC Milan (2016-2017). Vârful din Spania își dorește să-și revină la Udinese după multele accidentări de care a avut parte.

“Mă simt diferit față de perioada de la Milano în 2017. Acum, după doi ani și jumătate la Watford , cred că sunt un jucător complet diferit. Vreau să ajut echipa și vom vedea ce se întâmplă, am lucrat mult în ultimele șapte luni”, a declarat jucătorul care vrea foarte mult să se întoarcă pe teren după ce în februarie a suferit o accidentare: “Vreau să simt din nou gazonul”.

Trofeele câștigate de Deulofeu cu Barcelona

La 15 milioane de euro este cotat Deulofeu pe site-urile de specialitate. De patru ori a fost convocat la naționala Spaniei și a reușit să marcheze o dată. 17 reușite în 70 de partide are fotbalistul pentru cei de la Watford.

Deulofeu a câștigat cu Barcelona două campionate ale Spaniei în sezoanele 2012-2013 și 2017-2018. De asemenea, alături de catalani a luat și o Cupă a Spaniei, dar și două Supercupe. Din palmaresul său nu lipsește trofeul Europa League cucerit cu specialista competiției – Sevilla.

O parte dintre foștii jucători antrenați de Ronald Koeman au o părere proastă despre tehnician. Printre ei se află și Deulofeu: „Am foarte puține de zis despre Koeman. Nu mi-a dat absolut nimic. Nu am fost fericit cu el pe bancă și am cerut să plec. Așa am ajuns la AC Milan”.

Leo Messi vrea să fie liniște la Barca după ce s-a certat cu oamenii din conducerea echipei. Jucătorul își dorește ca toți cei de la Barcelona să lucreze împreună pentru ca echipa să fie din nou una de succes.