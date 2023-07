Fiica de 11 ani a campionului mondial de kempo face ravagii pe tatami!

Mirel Drăgan e cunoscut în lumea sportului de contact pentru rezultatele sale pe tatami, fiind vorba de un multiplu campion mondial de kempo și MMA. Fiica sa, Isabella, îi calcă deja pe urme și la doar 11 ani are un viitor strălucit în acest sport. Sport de care tatăl său a ferit-o până acum.

Fiica de 11 ani a lui Mirel Drăgan îi calcă pe urme tatălui său

că nicio clipă nu a dorit să-i permită fiicei sale să calce pe tatami ca și un sportiv profesionist. ”La început nu am fost de acord, am vrut să facă sport doar pentru ea, niciodată de performanță. Știu ce înseamnă sportul de performanță, știu ce înseamnă sacrificiile, știu ce înseamnă munca, chinul, nu aș fi vrut ca ea să se chinuie așa cum m-am chinuit eu”, a povestit Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

Cu toate acestea, Isabella s-a îndrăgostit de kempo de la vârsta de 4 ani și vrea să-i calce pe urme tatălui său. ”Cum tata este un campion mondial, am vrut să devin ca el. El a zis că nu vrea să mă vadă că fac acest sport, dar nu l-am ascultat”, transmite Isabella Drăgan, luptătoare profesionistă Kempo la doar 11 ani.

Cu toate că fiica sa este ambițioasă, ”Tot timpul îi explic că mergem să fim cât mai relaxați și la meciuri, și la turnee, și la campionatele naționale. E la început de drum, la început nu contează foarte mult rezultatul, contează să fie acolo, să participe și să capete cât mai multă experiență”, a transmis campionul Mirel Drăgan.

Multiplul campion recunoaște că are foarte mari emoții atunci când fiica sa participă la concursuri. ”Sunt niște emoții greu de descris în cuvinte, doar cine a trecut prin așa ceva poate înțelege”, explică sportivul de performanță. Cu toate acestea, tatăl i-a impus fiicei sale să aibă rezultate bune la învățătură dacă vrea să facă și sport.

”Am terminat clasa a 5-a cu >, iar materia mea preferată este matematica”, se laudă Isabella Drăgan, luptătoare Kempo. Mirel Drăgan e considerat un veteran al lotului național de Kempo. Practică acest sport de la vârsta de 6 ani și de atunci au trecut mai bine de 30 de ani. Cu toate acestea, retragerea nu e momentan aproape.

”Am 30 de ani de sport și nu m-am gândit să renunț. De 3 ani, mi-am propus să mă retrag de la profesioniști și apoi să mai lupt la amatori 2-3 ani. Sunt de 18 ori campion mondial, de 3 ori campion european. Am împlinit 20 ani de când sunt în lotul național de Kempo, aveam 16 ani când am fost convocat pentru prima dată. Am uitat numărul campionatelor mondiale și ale celor europene la care am participat”, se mândrește Mirel Drăgan, multiplu campion mondial la Kempo și MMA.

Puțină lume știe că Mirel Drăgan are inclusiv o stea pe Walk of Fame, în Statele Unite ale Americii, acolo unde s-a întâlnit inclusiv cu idolul său Chuck Norris. ”Am și eu o stea acolo pe Walk of Fame, împotriva voinței mele, vă dați seama. Puneți-vă în locul meu, ce puteam să fac când mi-am văzut steaua acolo? Doar să fac poze cu ea și să le postez.

M-am întâlnit la Las Vegas cu Chuck Norris, instant mi s-a făcut piele de găină pe mine. A venit lângă mine, a vrut să facem poză, chiar colegi de la noi de la lot au făcut și poză cu dânsul. Un om și un caracter de milioane. Nu ai cum să mergi la Vegas fără să joci la păcănele. Eu sunt și jucător de poker, am jucat și la câteva turnee de poker, am și câștigat. Nu foarte mult, dar mi-a mers foarte bine și am zis să-mi încerc norocul, că nu prea am avut noroc cu bagajele, deoarece nu ne-au ajuns bagajele, le-am luat abia la întoarcere, de la aeroportul Otopeni. Am zis că dacă am avut un ghinion poate am noroc cu aparatele și chiar mi-a mers bine. Trebuia să ne luăm altă garderobă, pentru că nu aveam nimic de schimb, eram doar cu hainele de pe noi”, a completat sportivul.