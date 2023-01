Cine e Zinedine Zidane de la Universitatea Craiova: „Îmi plăcea foarte mult și am rămas focusat pe ceea ce făcea”. Video

Oltenii trag din greu în cantonamentul din Antalya, iar Eugen Neagoe îi pregătește pe elevii săi de mini-returul de „foc” din SuperLigă. Mihai Căpățînă a vorbit despre cum decurg ședințele de antrenament cu „Geană” și a rememorat câteva amintiri din perioadă junioratului.

Mihai Căpățînă, despre importanța stagiului de pregătire din Antalya: „Ne așteaptă un campionat lung și cred că trebuie să ai o bază foarte bună”

Mijlocașul „alb-albaștrilor” a declarat că stagiul de pregătire din Antalya este foarte important pentru jucătorii Universității Craiova. Acesta a mărturisit că s-a obișnuit să stea departe de familie pe toată durata cantonamentelor.

„Este o perioadă de acumulare, încărcare, așa cum sunt toate cantonamentele pentru că ne așteaptă un campionat lung și cred că trebuie să ai o bază foarte bună. Pregătirea din cantonament o iei, apoi ritmul de joc din meciurile oficiale. Cred că perioadele de iarnă și vară sunt cele mai importante.

Nu este ușoară viața de sportiv. Ne-am obișnuit (n.r. cu cantonamentele), pentru că asta este ceea ce am ales noi să facem și ne place, o facem de mult timp. Atunci când nu te gândești doar la lucrurile acestea (n.r. timpul petrecut în cantonamente) cred că trece mai ușor timpul”, a spus Mihai Căpățînă.

Mihai Căpățînă s-a declarat fericit că are ocazia să fie sub comanda lui Eugen Neagoe la Universitatea Craiova. Jucătorul juveților este de părere că , iar antrenamentele pregătite de acesta îi solicită pe fotbaliști.

„Nu am avut ocazia să lucrăm până cum (n.r. cu Eugen Neagoe), dar mă bucur că am această ocazie și cred că metodele pe care ni le-a arătat până acum sunt foarte bune, pentru că am avut antrenamente intense, solicitante”, a mărturisit mijlocașul Universității Craiova.

Oltenii speră să aibă parte de vreme bună în primul meci al anului: „Sper să fie prima oară”

FC Botoșani – Universitatea Craiova este programat pe 21 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul Municipal. Oltenii nu au avut meciuri ușoare pe terenul botoșenenilor în această parte a anului, însă speră ca de această dată vremea să fie mai blândă cu ei.

„Până să plecăm noi în cantonament a fost o vreme foarte bună în România, chiar 13-14 grade și acum este la fel. Sper ca în prima etapă din acest an să ne aștepte o vreme bună la Botoșani. Până acum nu am avut noroc de vreme bună la Botoșani, dar sper să fie prima oară”, a spus jucătorul oltenilor.

Mihai Căpățînă a vorbit despre primii pași în fotbal și despre parcursul carierei sale până la transferul la Universitatea Craiova. Acesta a fost coechipier cu la echipa locală din Slatina și speră ca internaționalul român să revină cât mai repede după accidentare.

„Primii pași în fotbal i-am făcut în Slatina la școala lui Răzvan Raț, unde am stat o perioadă de patru-cinci ani de zile, urmând ca la vârsta de 12 ani și jumătate să plec la Sporting Pitești.

Am stat cinci ani și am revenit la Slatina, când echipa era în Liga 2, atunci l-am cunoscut și pe Nicușor Bancu. Am stat doi ani în Liga 2, după care am plecat la FC Voluntari, acolo unde am jucat cinci ani și jumătate.

Este căpitanul nostru și un jucător emblematic al acestui club, toată lumea știe ce înseamnă Nicușor Bancu pentru acest club. Eu am încredere foarte mare în el că va reveni mai repede de termenul pe care l-au fixat medicii, pentru că a mai trecut printr-o operație foarte grea și a revenit chiar mai puternic”, a spus Mihai Căpățină.

Zinedine Zidane, idolul lui Mihai Căpățînă de la Universitatea Craiova: „Profile asemănătoare, însă trebuie să păstrăm proporțiile”

Mihai Căpățînă a mărturisit că l-a avut ca idol pe Zinedine Zidane în copilărie, după ce tatăl său i-a făcut cadou un tricoul al său. Acesta a declarat că se aseamănă cu fostul mare jucător al Franței din anumite puncte de vedere, însă trebuie să păstreze anumite proporții.

„Țin minte că pe la 10 ani, tatăl meu mi-a cumpărat un tricou cu naționala Franței și era cu Zidane. Priminind acel tricoul am vrut să văd cine e și ce face mai exact pe teren, am intrat și îmi plăcea foarte mult și am rămas focusat pe ceea ce făcea Zidane la momentul respectiv.

Pot spune că aceasta este o calitatea a mea, pentru că pot să mă adaptez destul de ușor pe postul pe care sunt nevoit să o fac la momentul respectiv. Profile asemănătoare, însă trebuie să păstrăm proporțiile pentru că știm cine a fost Zidane și ce a însemnat pentru fotbal”, a spus Mihai Căpățînă.

Oltenii visează la primul loc din SuperLigă: „Gândul nostru zboară spre titlul de campioană”

Mihai Căpățînă a declarat că își dorește să aibă evoluții mult mai bune în tricoul Universității Craiova în 2023. Acesta a mărturisit că oltenilor se zboară gândul la titlul de campioană a României, chiar dacă își doresc să gândeascî fiecare meci în parte.

„Îmi doresc să păstrez cel puțin același nivel pe care l-am avut în prima parte a sezonului, cred că a fost o primă parte bună pentru mine, iar în a doua îmi doresc să rămân la fel, chiar mai bine. La nivel de echipă îmi doresc să luam fiecare meci în parte, iar la final de sezon să vedem unde ne vom situa.

Vrând nevrând, gândul nostru zboară spre titlul de campioană, dar în momentul de față trebuie să fim realiști, să luăm fiecare meci în parte și să câștigăm. Dacă vom fi puși în situația de a ne bate până în ultima etapă, noi ne vom da și ultima suflare”, a declarat Căpățînă.