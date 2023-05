Cine este Alin Fică, noul favorit al lui Dan Petrescu la CFR Cluj: „A terminat facultatea cu 9,50 și a vrut să se lase de fotbal”. Exclusiv

Dan Petrescu l-a titularizat în premieră pe Alin Fică la CFR Cluj, iar ardelenii își pun speranțe în mijlocașul de 21 de ani din Caracal. FANATIK a luat legătura cu Dan Nicolae, primul antrenor al olteanului din lotul „feroviarilor”, iar acesta a dezvăluit că tânărul a fost la un pas să renunțe la fotbal.

Cine este Alin Fică, olteanul din lotul lui CFR Cluj: „A câștigat Cupa Hagi Danone alături de Jovan Markovic”

Daniel Bîrligea, Claudiu Petrila și Alin Fică sunt trei dintre tinerii de perspectivă din lotul lui Dan Petrescu. „Bursucul” l-a debutat în primul „11” pe mijlocașul oltean pe stadionul din Giulești, iar tehnicianul ardelenilor l-a lăudat pe acesta la finalul meciului.

Alin Fică este originar din Caracal, iar Dan Nicolae a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre elevul său care a ajuns la CFR Cluj. Coleg cu în perioada junioratului, cei doi se vor reîntâlni în derby-ul din Gruia programat dumincă, de la ora 21:00.

„A început la vârsta de șapte ani în clasa I, a stat la Caracal până în clasa a 10-a. A fost vârful generației de 2001, generație care în 2013 a câștigat Cupa Hagi Danone alături de Jovan Markovic, Bogdan Călin. Un copil talentat și cu mult bun simț.

Este un copil modest cu o familie extraordinară, care au făcut tot ce s-a putut pentru copilul lor și fac în continuare niște sacrificii extraordinar de mari. Am o relație extraordinară cu toți părinții, dar cu el și familia lui pot spune că suntem prieteni”, a spus Dan Nicolae.

Jovan Markovic nu este singurul jucător trecut prin SuperLiga cu care Alin Fică a făcut junioratul la Caracal. Acesta a împărțit vestiarul cu Ionuț Mitran, Luis Nițu, însă cei doi au ales să plece în Bănie, în schimb ce mijlocașul a decis să plece la Voința Cluj.

„L-am promovat de la grupă la grupă în fiecare an, de la începător la avansați și performanță. În 2016 l-am promovat în Liga 4 unde și-a arătat calitățile. După care neavând o echipă de seniori la Caracal și având o relație forte bună cu Mihai Georgescu la Viitorul Cluj Napoca l-am îndreptat după ce am văzut condițiile.

Este din aceași generație cu Ionuț Mitran, Luis Nițu, cei doi au plecat în același timp cu el, dar au optat pentru Universitatea Craiova și ei au vrut la Cluj. A fost cumpărat de CFR Cluj, însă a fost o perioadă în care a prins lotul cu regula U21 la o echipă puternică”, a declarat primul antrenor al lui Alin Fică.

Calvarul prin care a trecut Alin Fică: „a venit acasă la Caracal și am discutat. Au fost și momente în care a fost dezamăgit și a vrut să se lase de fotbal”

Alin Fică și-a făcut debutul la în 2020 într-o partidă cu Gaz Metan Mediaș, scor 0-0, însă amintirile acestuia nu sunt plăcute. Deoarece formațiile din SuperLiga erau nevoite să înceapă meciul cu doi titulari U21, Dan Petrescu l-a titularizat pe mijlocaș însă l-a schimbat după doar 24 de secunde.

„Știți foarte bine episodul în care l-a băgat 30 de minute și l-a scos, a rămas în istoria fotbalului. Copilul a continuat să muncească și să fie ambițios, a suferit mult pentru că nu este ușor să nu joci și să fii pe bancă. Copilul are niște calități deosebite, dar Dan Petrescu este un tip foarte serios și până la urmă a trebuit să-l bage și a confirmat.

După episodul cu schimbarea a fost o situație delicată, am vorbit cu el după meci și a venit acasă la Caracal și am discutat. Am fost dezamăgiți cu toții, a fost un băiat puternic și a reușit să treacă peste aceste momente. Am spus mereu că acest copil o să iasă în față și o să confirme”, a dezvăluit antrenorul.

Pe lângă faptul că este văzut un jucător de mare talent în viziunea ardelenilor, Dan Nicolae a dezvăluit că Alin Fică are rezultate extraordinare și la învățătură. Antrenorul a declarat că mijlocașul a terminat cu rezultate extraordinare liceul și facultatea.

„Este un munte de talent și seriozitate, dar au fost și momente în care a fost dezamăgit și a vrut să se lase de fotbal, dar a fost tare și a continuat. Mai bine acum decât niciodată, nu face nimic din ce nu ar trebui să facă, este cuminte. A terminat facultatea cu 9,50 și a luat bacalaureatul cu 9, este un copil care învață. Să sperăm că fotbalul românesc îi va da șanse”, a spus Dan Nicolae.