Cine este bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Dragoș Pătraru

Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, a fost amenințat cu moartea. Cel care a trimis acele mesaje nu și-a ascuns identitatea. Mai mult decât atât, și colegii prezentatorului Dragoș Pătraru au devenit ținta celui care a scris rândurile îngrozitoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgitul prezentator TV a anunțat pe contul lui de Facebook că a primit o serie de amenințări de-a lungul timpului. Cu toate acestea, mesajele primite acum îl sperie, pentru că persoana respectivă are toate mijloacele necesare la îndemână ca să ducă totul la bun sfârșit.

“Amenințări primim noi, cei de la Starea nației, în fiecare zi. Colega mea, Larisa, care moderează comentariile de pe paginile noastre, era șocată la început. Acum, s-a obișnuit și ea. Am învățat să trăim cu amenințările și să nu le băgăm prea mult în seamă, la fel cum am învățat să trăim cu gălețile de lături pe care unii și alții ni le varsă în cap de dimineața până seara.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Le consider pe toate parte din meserie, mai ales acum, când tehnologia a pus câte o portavoce în mâna fiecăruia. Până la urmă, vorbim despre lucruri pe care alții nu le vor spuse, cam cu asta se ocupă jurnaliștii. Restul e PR.

Ca jurnalist, în urma a ceea ce am scris sau am spus, am fost amenințat explicit (nu neapărat cu moartea) de polițiști, de procurori, de șefi de parchete locale, de judecători, de politicieni, de șefi de ANAF, de oameni din SRI sau de apropiați ai acestora, de cămătari, de proxeneți, de primari, de consilieri, de parlamentari, de preoți și de alți oameni ai bisericii, de enoriași, de oficiali ai guvernului, de miniștri.

ADVERTISEMENT

Un ”afacerist” despre care am scris o anchetă care a dus la declanșarea unui dosar penal m-a sunat de pe scările tribunalului (există martori care pot confirma) și mi-a spus că mă va omorî chiar dacă va fi ultimul lucru pe care-l va face.

Soția mea a fost dată afară ilegal de la serviciu, acum aproape 20 de ani, la ordinul politic al PSD. Am plecat de la televiziuni după ce patronii acestora au fost somați să oprească emisiunea sau cel puțin așa mi s-a spus mie. Am plecat de la televiziunea publică pentru că s-a dat ordin politic să fim dați afară (de două ori, da, atât de idiot sunt!)”, și-a început postarea Dragoș Pătraru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acestea sunt mesajele de amenințare primite de Dragoș Pătraru de la Starea Nației. Sursă foto: Facehook

Cine este bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe Dragoș Pătraru

Se pare că cel care a trimis mesajele oribile, în care îi amenință cu moartea pe prezentatorul de la Starea Nației și pe colegii lui este chiar o persoană care a fost prezentă în redacția emisiunii, unde s-a declarat un fan al echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Toate astea fac și ele parte tot din meserie. Câtă vreme atât de mulți oameni se uită la ceea ce facem noi cu emisiunea asta vom continua să sancționăm derapajele, indiferent de zona din care provin ele, punându-ne de fiecare dată puterea în cap. V-am spus toate astea ca să știți că nu ne speriem atât de ușor, chiar dacă toate astea ne consumă. Și ca să înțelegeți mai bine ce urmează.

Astăzi, am primit, pe telefonul de serviciu, o amenințare diferită față de toate celelalte, pentru că vine de la o persoană care nu-și ascunde identitatea și pare a avea nu doar motivația necesară, ci și mijloacele prin care să pună amenințarea în practică. După cum am constatat din istoricul mesajelor, omul e fan al emisiunii, a venit la redacție să facă poză cu mine, chiar a donat ceva produse pentru un caz de la Ceasul bun.

ADVERTISEMENT

Apoi, când am avut la emisiune un subiect despre arme, ne-a povestit despre ale lui și despre câte arme ilegale sunt în Maramureș. Și cum dacă trimitem mascații după el îi așteaptă fără frică, pentru că moartea este ceva natural. Ba, ne zicea să le transmitem mascaților să fie pregătiți să moară, pentru că acolo unde este el nici Dumnezeu nu poate face legea. Am ignorat mesajele, cum facem cu alte zeci de felul ăsta zilnic”, a continuat Dragoș Pătraru.

Ce mesaje a primit echipa Starea Nației

Astăzi, amenințările primite prin mesaje de către echipa emisiunii au fost mult mai violente decât până acum. Bărbatul respectiv pare decis să le facă rău atât lui Dragoș Pătraru, cât și colegilor lui. Prezentatorul a decis să depună plângere la Poliție.

ADVERTISEMENT

“Azi, au venit însă alte amenințări, mult mai nuanțate:

”Vreți să muriți așa precum Charlie Hebdo?”

”Să mă piș pe cadavrele voastre!” (probabil pe-asta a învățat-o de la polițiștii de la secția 16 din București)

”Sunteți pregătiți pentru un Charlie Hebdo de România?”

”Să nu vă plângă jegurile după.”

”Pregătițivă să nu ziceți că nu ați fost avertizați.” (ar fi fost culmea să știe unde să pună cratimă, nu?)

”Când o să vă spânzurăm să nu mă întrebați de ce.” (ok, deci nu vom face pneumonie de la glonțul rece!)

După ce ne-am sfătuit în redacție, am decis că depunem totuși o plângere la Poliție, la Otopeni, pentru că aici avem acum activitatea cu emisiunea. Îmi spunea un prieten tot din presă că a depus o plângere pentru o amenințare asemănătoare de un an și jumătate. Nu a primit niciodată vreun răspuns, deși și acolo autorul era identificat. Acum, na, România, cum ne-o fi norocul”, a încheiat prezentatorul TV.