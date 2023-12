Cine este diva care îl ajută pe Tudor Chirilă la Vocea României. E de o frumusețe rară și toți rămân fără cuvinte în preajma ei

Tudor Chirilă se poate mândri nu doar cu concurenți foarte buni în echipa sa de la Vocea României, ci și cu o antrenoare pe cât de talentată, pe atât de frumoasă. Ea reușește să întoarcă privirile multora prin aparițiile sale și a reușit până la cei 33 de ani, pe care îi are, să cânte pe marile scene ale lumii.

Cine este frumoasa antrenoare din echipa lui Tudor Chirilă, la Vocea României

Vocea României se apropie cu pași repezi de finală, iar până acum toți concurenții au fost antrenați pentru momentele lor atât de către jurați, cât și de ajutoarele acestora. Tudor Chirilă a făcut o bună echipă cu îndrăgita soprană Irina Baianț.

, fiind considerată nu doar una dintre cele mai bune soprane din România, dar și printre cele mai frumoase. Tânăra în vârstă de 33 de ani, originară din București, a primit cu bucurie în acest an oportunitatea de a fi vocal coach în echipa lui Tudor Chirilă, din sezonul 11, de la Vocea României.

”Ne-am cunoscut la Vocea României în 2014 când am cântat în finală alături de Tiberiu Albu şi am câştigat! Am rămas prieteni de-a lungul anilor, ne-am sfătuit în momente importante, am împărtăşit bucurii profesionale şi anul trecut am reuşit să aducem trofeul din nou în echipă, invitată în finală de această dată alături Iulian Nunucă.

Anul acesta, colaborarea cu Tudor Chirilă mi-a oferit scaunul de Vocal Coach pentru membrii echipei lui. Este o experienţă superbă, emoţionantă şi cu ajutorul vostru câştigătoare şi în acest sezon”, a scris Irina Baianț pe Instagram.

Încă din copilărie Irina Baianț s-a pregătit pentru cariera artistică. De la vârsta de trei ani a învățat să cânte la pian, iar debutul în lumea muzicii clasice l-a avut în noiembrie 2010, la Teatrul de Operetă din Capitală, interpretând rolul Adelei din piesa ”Die Fledermaus”.

Odată cu trecerea timpului și dobândirea performanței, Irina Baianț a urcat, pe lângă Opera Națională a României, și pe mari scene ale lumii, precum: Opera din Viena, Filarmonica din Berlin, Opera Garnier din Paris, Filarmonica din Bruxelles, Balshoi Teatre din Moscova, Opera Națională din Istanbul, Grand Rex Paris sau Munchen Stats Oper.

Irina Baianț a cântat în cinstea lui Vladimir Putin în 2015

În anul 2015, Irina Baianț a avut parte de o experiență unică. A fost invitată la o petrecere aniversară, la Palatul Kremlin, pentru a cânta în cinstea lui Vladimir Putin. Tot atunci

”Țin minte cu multă emoție premiera musicalului Fantoma de la Operă, din București și concertul de ziua președintelui Putin din 2015 de la Palatul Kremlin, unde am avut plăcerea de a cânta și de a sta la masă cu el și cu alte oficialități, mai apoi primind distincție de onoare din partea Cabinetului Președintelui și alte invitații pentru a susține concerte”, a relatat Irina Baianț.