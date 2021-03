Cine este iubita misterioasă lui Răzvan Simion. Prezentatorul de la Antena 1 are o relație cu o fostă vedetă Pro TV

Relația Lidiei Buble cu Răzvan Simion a luat sfârșit în urmă cu aproape un an, iar matinalul de la Antena 1 a mers mai departe alături de iubita lui, pe care a ținut-o ascunsă ceva vreme. Nu ar fi vrut să facă publică relația, însă cei doi au fost dați de gol.

Daliana Răducan este cea care i-a alinat prezentatorului TV durerea după ce a încheiat relația cu Lidia Buble. Aceasta a făcut parte din echipa reality show-ului „Visuri la cheie” de la Pro TV.

Răzvan Simion ar fi vrut să păstreze în continuare relația departe de ochii lumii, însă fiica lui, Ianca, este cea care a dezvăluit tot de curând, după ce a postat o fotografie alături de vedetă.

A trecut aproape un an de când Lidia Buble și Răzvan Simion au hotărât că este mai bine să meargă pe drumuri separate, după cinci de de relație. Din fericire, cei doi au rămas în relații bune, iar prezentatorul de la „’Neatza cu Răzvan și Dani” este, în continuare, managerul ei.

Nu o singură dată, matinalul a apărut în public alături de o femeie misterioasă, a cărui identitate nu a vrut să o dezvăluie. Secretul lui ar fi putut rămâne în siguranță dacă fiica lui, Ianca, nu ar fi postat o fotografie prin care l-a dat de gol.

Tânăra a împlinit 16 ani și a sărbătorit alături de familie și câțiva apropiați, printre care și partenera tatălui ei. Ianca Simion a postat o fotografie alături de Daliana Răducan, așa că fanii lui Răzvan Simion au aflat marele mister.

Nu este prima dată când Daliana Răducan a fost fotografiată în apropierea prezentatorului, însă acum toate zvonurile au fost confirmate. Aceasta este arhitect și designer de interios și a făcut parte din echipa emisiunii „Visuri la cheie” de la Pro TV, alături de Dragoș Bucur.

De câțiva ani are propria afacere și are biroul situat pe strada Paris din Bucurști, informează click.ro. Daliana Răducan este foarte talentată în meseria ei și are propriul site, unde pot fi văzute mai multe creații.

„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, a scris Daliana în prezentarea ei, pe site-ul oficial.

