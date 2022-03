PRO TV anunță o nouă prezentatoare a rubricii Vremea. Cine este Iulia Pârlea

Începând cu luni, 21 martie 2022, rubrica meteo de la Pro TV va avea o nouă prezentatoare. Este vorba despre Iulia Pârlea, o jurnalistă cu aproximativ 20 de ani de experiență în presă, dintre care 14 în cadrul televiziunii și 6 la radio.

PRO TV a anunțat că are o nouă prezentatoare a rubricii Vremea. Cine este Iulia Pârlea

Iulia Pârlea va completa echipa deja existentă la Pro TV, care a prezentat de-a lungul anilor rubrica Vremea. Știrista recunoaște că are mari emoții, dar noii ei colegi au întâmpinat-o cu căldură și este convinsă că se va adapta repede.

„Sunt emoționată, dar nu pentru că mă aflu în fața camerelor de filmat, ci pentru că am intrat în familia PRO TV.

Am descoperit aici o echipă minunată, oameni profesioniști care m-au primit cu multă căldură și cărora vreau să le mulțumesc!

„Sunt sigură că vom face echipă bună împreună, iar pentru mine, faptul că mă aflu aici, este o împlinire profesională și abia aștept să mă întâlnesc cu publicul PRO.”, a spus Iulia Pârlea, noua prezentatoare a rubricii Vremea.

Telespectatorii o vor putea urmări pe Iulia în cadrul celui mai important jurnal al zilei, de la ora 19:00, dar și în cadrul Știrilor de dimineață și al celor de prânz, de luni până duminică, la PRO TV.

Iulia Pârlea a fost angajata Aleph News, postul de televiziune al lui Adrian Sârbu

este un personaj cunoscut în showbizul românesc. A avut relații cu bărbați celebri din lumea mondenă, precum Iulian Moga, Gabriel Torje și Alex Pițurcă, actualul iubit a al Cristinei Ich.

Cu fiul lui Victor Pițurcă, știrista s-a iubit timp de 2 ani și jumătate și au trecut prin multiple certuri și împăcări. Despărțirea definitivă a avut loc atunci când Alex s-a afișat public cu frumoasa moldoveancă, cea care i-a dăruit și un copil.

„Din respect pentru familia lui, cu care am avut o relație minunată și care m-au primit cu brațele deschise în casa lor, nu vreau să vorbesc despre noua relație pe care o are Alexandru. Noi am avut o relație timp de doi ani și jumătate. Acum el este fostul meu iubit și atât. Alex nu mai există pentru mine.”,

Iulia Pârlea a fost, de asemenea, angajata mai multor posturi de televiziune din România. În 2008, a prezentat rubrica știrilor sportive de la Antena Sport. În ultima perioadă, frumoasa brunetă a putut fi urmărită la Aleph News, canal tv deținut de , fondatorul Pro TV.