Cine este primul navigator român care a traversat solitar Oceanul Atlantic. Mai puţin de jumătate de catarg a rămas funcţional

Dorel Nacou a făcut istorie pe 1 decembrie 2017. Atunci, el a devenit primul român care a traversat solitar Oceanul Alantic, după ce a participat la cursa Mini-Transat 2017 La Boulangere.

Dorel Nacou a intrat în competiție pe 1 decembrie 2017, în Las Parmas. Au urmat zile întregi de confruntare cu valurile puternice sau vântul slab, dar și multe alte impedimente, pe un interval de 29 de zile și 11 ore și 32 minute, potrivit .

În total, a parcurs 3289 mile nautice și a fost ultimul concurent care a sosit din cursă și Mai puțin de jumătate din catarg i-a rămas funcțional, din cauza valurilor imense și a unui vânt puternic, produse simultan către ambarcațiunea sa.

De altfel, Dorel Nacu s-a luptat și cu resursele de hrană sau apă. A avut grijă toată competiția să le consume în mod cumpătat, încât să nu rămână lipsă.

Ce l-a determinat pe Dorel Nacou să traverseze Atlanticul

Dorel Nacou, originar din comuna Ostra, județul Suceava, a visat să traverseze Atlanticul. Totul s-a întâmplat după ce, la vârsta de 20 de ani, în 1992, s-a ascuns într-un tren care l-a dus în Franța.

În Franța, Dorel a cântat la început pentru a se întreține, mai apoi a dat peste o familie, care l-a ajutat să urmeze un curs de tâmplar, dar și un stagiu de construcții navale.

Dorel Nacou și-a descoperit pasiunea pentru navigație și așa s-a încris la diferite competiții.

”Am visat să traversez Atlanticul de când am văzut acest orizont la sfârșitul mării, când am ajuns în Marsilia. Am descoperit această cultură tipică franceză a cursei individuale și am vrut să lansez această provocare printr-un proiect îndrăzneț: să traversez singur Atlanticul”, spune Dorel Nacou pe site-ul său.

Clubul Nautic Român l-a felicitat pe Dorel Nacou

”Dorel Nacou a demonstrat mai mult decat elocvent adevărul celebrului proverb românesc: ‘Cu răbdarea treci marea’.

Cumpătarea sa și modestia sa, devenite proverbiale, l-au ajutat să reziste pe măsură ce oboseala, stresul datorat singurătății, lipsa unui dialog verbal creșteau în intensitate, iar resursele de apă și hrană se scădeau alarmant …

A învins toate aceste obstacole, inițial pe cele legate de prejudecăți, legi nescrise care spun că yachtman te naști și doar te cizelezi pe parcurs, apoi că yachtingul este sport exclusivist, al celor cu stare socială și financiară foarte bună”, a transmis Clubul Nautic Român.