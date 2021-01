Cine este Rachel Levine, primul transsexual din administraţia lui Joe Biden. Începe o nouă epocă pentru minorităţile din SUA

Joe Biden a desemnat-o ca secretar-adjunct al Sănătății pe Rachel Levine, primul transsexual care intră în administrația sa. Noul președinte al SUA are o politică clară de promovare a reprezentanților minorităților, etnice sau sexuale, ale cărui voturi au fost decisive pentru alegerea sa.

Administrația de stânga care preia astăzi puterea în Statele Unite pare mult mai dispusă să dea curs revendicărilor minorităților care consideră că au fost subreprezentate în timpul președinției lui Donald Trump.

Astfel, Ministerul Sănătății va fi condus de un hispanic, secondat de un transsexual, iar acestea sunt doar două exemple dintr-o serie mai lungă de numiri anunțate deja de către Joe Biden.

Un transsexual și un homosexual, funcții de prim rang în administrația Biden

De profesie medic pediatru, Rachel Levine este din 2017 secretar al Sănătății în Pennsylvania, calitate în care a coordonat eforturile de combatere a epidemiei de Covid-19 în acest stat.

„Dr. Rachel Levine va contribui cu un leadership statornic și o expertiză esențială de care avem nevoie pentru a trece națiunea de pandemie – indiferent de locul nașterii, rasă, religie, orientare sexuală, identitate de gen sau handicap – și să îndeplinim nevoile țării noastre în domeniul sănătății în acest moment critic. Ea reprezintă o alegere istorică și foarte calificată pentru a ajuta administrația noastră în eforturile din domeniul sănătății”, a declarat Joe Biden, citat de The Guardian.

Până acum, Rachel Levine a spus că nu a avut de suferit în carieră din cauza schimbării de sex, însă numele său a fost invocat atunci când în North Carolina se dezbătea subiectul accesului transsexualilor în toaletele publice. „Ești într-o toaletă publică și intră această persoană. Ce faci?” a scris liderul din Texas al Partidului Republican într-o postare pe Twitter la care era atașată o fotografie a lui Levine.

Reprezentând o altă minoritate sexuală, se regăsește și Pete Buttigieg, desemnat secretar la Transporturi. Buttigieg a fost surpriza alegerilor interne din Partidul Democrat pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale, însă apoi s-a retras din cursă. La numai 39 de ani, Buttigieg devine primul homosexual care obține un post de secretar în cabinetul unui președinte american.

Șeful direct al lui Levine va fi secretarul Sănătății Xavier Becerra, cu un tată hispanic născut în Statele Unite și o mamă imigrantă din Mexic. Membru al Camerei Reprezentanților în mai multe legislaturi, Xavier Becerra a devenit în 2017 procuror general în California, calitate în care a inițiat câteva zeci de acțiuni în instanță împotriva administrației Trump. Numirea sa la Sănătate a provocat controverse din cauza lipsei sale de exertiză în domeniu, el fiind jurist de profesie.

Kamala Harris, șansele cele mai mari de a deveni primul președinte femeie

Însă tonul promovării minorităților a fost dat de către Joe Biden încă din campania electorală când a ales-o pe Kamala Harris drept candidat la postul de vicepreședinte. Biden anunțase dinainte că vicepreședintele său va fi o femeie. Tatăl lui Harris este negru din Jamaica, în timp ce mama ei s-a născut în India. Candidatura comună a Kamalei Harris cu Joe Biden l-a ajutat pe acesta să obțină voturi printre afro-americani și cei cu origini indiene. Și Neera Tanden, propusă directoare a Oficiului pentru Management și Buget, are origini în India.

Desemnarea lui Harris este cu atât mai semnificativă cu cât Joe Biden este cel mai vârstnic președinte american la data instalării la Casa Albă, el având 78 de ani. Chiar dacă își va duce la capăt mandatul de președinte, este puțin probabil să candideze pentru un al doilea mandat în 2024, caz în care Kamala Harris are șansele cele mai mari de a obține nominalizarea din partea Partidului Democrat având atuul funcție de vicepreședinte. Astfel, Harris ar putea devenit primul președinte femeie din istoria Statelor Unite.

O altă premieră a administrației Biden este desemnarea lui Lloyd Austin drept secretar al Apărării, el fiind primul negru care ocupă această funcție. Însă numirea acestuia a generat controverse. Lloyd a avut o carieră strălucită ca general în armata SUA până acum patru ani când s-a retras din activitate. Legea americană stipulează că foștii militari pot ocupa funcția de secretar al Apărării abia după șapte ani de la intrarea în rezervă.

Excepțiile de la această regulă trebuie aprobate de către Congres, iar unele voci, inclusiv din tabăra democrată, nu sunt de acord cu alegerea lui Biden. Doar două astfel de dispense au fost acordate în ultimii 70 de ani, cea mai recentă fiind pentru Joe Mattis în administrația Trump. „Experiența militară semnificativă, recentă pentru acest post contravine principiului constituțional care cere control civil asupra armatei”, spunea senatorul democrat Richard Blumenthal, membru al Comisie de apărare, citat de către Financial Times.

Printre afro-americanii care au primit funcții de prim rang în cabinetul lui Joe Biden se mai află Marcia Fudge, desemnată secretar pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană, chiar dacă inițial se vorbea despre desemnarea ei ca secretarul Agriculturii, prin prisma experienței acumulate în Camera Reprezentanților. De altfel, Marcia Fudge și-a exprimat public interesul pentru postul de la Agricultură, însă Biden i-a acordat portofoliul pentru Dezvoltare Urbană pentru experiența acumulată ca primar al unei suburbii din Cleveland.

Minoritățile, reprezentate substanțial la Casa Albă

De asemenea, afro-americanii mai sunt reprezentați de către Michael S. Regan, propus ca administrator al Agenției de Protecție a Mediului și de Linda Thomas-Greenfield, desemnată de ambasador al Statelor Unite la ONU. Pentru a da satisfacție democraților hispanici din Congres, în echipa lui Biden au mai fost numiți Miguel Cardona, ca secretar al Educației, și Isabel Guzman drept șefă a Administrației pentru Micile Afaceri. Viitoarea șefă a Oficiului pentru Comerț este Katherine Tai, ai cărei părinți s-au născut în China.

Deb Haaland a fost nominalizată pentru postul de secretar de Interne, în urma unui lobby intens făcut de către aripa de stânga din Partidul Democrat, a triburilor amerindiene din Statele Unite și ale activiștilor de mediu. Deb Haaland are orgini norvegiene pe linie paternă, iar din partea mamei este indiană Pueblo, fiind implicată la începutul carierei în administrarea acestei comunități în statul New Mexico. Este prima dată când un amerindian ocupă o funcție de asemenea importanță.

Spre deosebire de postul de ministru de Interne din țările europene, postul de secretar de Interne din SUA acordă competențe în domeniul administrării terenurile aflate în proprietate publică, în domeniul protecției mediului, precum și în ce privește relația cu federațiile tribale ale amerindienilor. Numirea lui Haaland a fost salutată de către susținătorii mișcării Green New Deal, inițiată de un grup de democrate radicale din Camera Reprezentanților, în frunte cu Alexandria Ocasio-Cortez și în care se mai regăsesc.

Alianța lui Biden cu minoritățile, periclitată de tematica ecologistă

Pentru a obține sprijinul acestui grup în campanie, care reprezintă aripa radicală a Partidului Democrat, Biden a trebuit să promită alocarea unui pachet financiar de 2.000 de miliarde de dolari pentru combaterea schimbărilor climatice, bani greu de obținut în condițiile în care nici măcar democrații nu au susținut planul Green New Deal.

Chiar Biden a dat înapoi în ce privește Green New Deal susținut de Ocasio-Cortez. „Green New Deal cere eliminarea întregii energii din surse neregenerabile până în 2030. Nu putem atinge acest obiectiv. Avem nevoie de o tranziție până în punctul în care să investim în noile tehnologii care să ne permită să ajungem la emisii zero, inclusiv în agricultură”, declara Joe Biden pentru ABC News.

Însă Ocasio-Cortez și susținătorii săi, precum Ilhan Omar, Rashida Tlaib și Ayanna Pressley, nu par dispuși la concesii, mai ales că recentele alegeri pentru Congres au mărit numărul radicalilor din Partidul Democrat, iar Joe Biden va trebui să negocieze și cu ei pentru a-și trece legile dorite. Radicalii democrați nu sunt doar ecologiști, ci reprezintă și comunități importante din Statele Unite, precum cele ale afro-americanilor, hispanicilor și musulmanilor.