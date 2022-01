Cine este soțul actriței Neslihan Atagul, cea care interpretează rolul principal în serialul turcesc Fiica ambasadorului

Neslihan Atagul este protagonista noului serial turcesc, Fiica ambasadorului. Acesta se va difuza începând cu data de 3 ianuarie, de la ora 20.00, la Kanal D.

Pe Neslihan Atagul publicul din România o cunoaște mai ales din celebrul serial Kara Sevda, difuzat în peste 100 de țări.

Sunt puțini însă cei care știu cine i-a furat inima actriței.

Cine este soțul actriței Neslihan Atagül, cea care interpretează rolul principal în serialul turcesc Fiica ambasadorului

și publicului din România mai ales pentru rolul din serialul fenomen, Kara Sevda (Dragoste infinită). Sunt puțini cei care cunosc însă detalii din viața privată a acesteia.

Neslihan Atagul este căsătorită cu actorul Kadir Dogulu. S-au cunoscut în timpul filmărilor serialului Un destin la răscruce, în care au jucat în rolurile principale. A fost dragoste la prima vedere. Nu după mult timp actrița a fost cerută în căsătorie chiar pe platourile de filmare.

Neslihan Atagul și Kadir Dogulu și-au unit destinele în urmă cu șase ani.

“Suntem în primul rând buni prieteni și ne susținem unul pe celălalt. Încercăm să nu ne judecăm, comunicăm foarte mult dar ne și simțim fără cuvinte”, declara Neslihan Atagül pentru presa din Turcia.

Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri, iar fanii credeau că vor fi mereu fericiți. În urmă cu ceva vreme, au apărut însă zvonuri potrivit cărora, actorul ar avea o amantă. S-a spus chiar că au decis să divorțeze. Mai mult, actrița a participat singură la Festivalul premiilor DIAFA 2021, de la Dubai.

Ce spune Kadir Dogulu despre presupusa amantă

Kadir Dogulu a făcut câteva precizări după ce jurnaliștii au susținut că s-ar întâlni cu o altă femeie.

“Da, am trădat. Nu m-am uitat la fața iubitei mele când m-am trezit dimineața. Am trădat! Când am văzut știrea, i-am spus ‘soția mea, te-am înșelat’ și am râs!”, a declarat actorul.

Kadir Doğulu are 39 de ani și s-a născut la Mersin. Înainte de a deveni actor, acesta a lucrat ca bucătar și operator. În anul 2000 a decis să se mute la Istanbul, unde s-a înscris la Universitatea Okan. Fratele său l-a ajutat să cunoască o cântăreață celebră, Hande Yener, și după puțin timp a apărut într-un videoclip alături de aceasta.

Imediat a început să primească oferte pentru mai multe roluri și nu după mult timp a devenit unul dintre cei mai apreciați actori din Turcia.