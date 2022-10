Cine este Ştefan Floroaica, actorul principal din serialul LIA. Ce vârstă are și cu ce se ocupă

Ștefan Floroaica debutează în actorie cu rolul din serialul LIA . Tânărul este originar din Pitești, însă de ceva ani s-a mutat la București, unde își construiește o carieră solidă în domeniu.

Numele său îl știm deja de la super competiția . Ștefan Floroaica a ajuns până în semifinală, însă din păcate nu a reușit să plece acasă cu premiul cel mare. Asta nu l-a împiedicat însă să viseze mai departe.

Cu ce se ocupă Ștefan Floroaica în viața de zi cu zi și ce vârstă are

Despre el mai trebuie să știm că pe lângă pasiunea pentru actorie, Ștefan Floroaica (28 de ani) este și multiplu medaliat la Campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu, iar pasiunea lui pentru sport a luat naștere încă din școala generală.

Profesorii îl descriu pe Ștefan Floroaica ca fiind un copil deschis, vesel, apreciat, dar și respectat. Mai mult de atât, dragostea pentru sport a fost observată la el încă de la o vârstă fragedă, iar asta o spune chiar Jana Voiculescu, fosta profesoara de educațe fizică și sport a lui Ștefan Floroaica.

Și la capitolul școală, actorul serialul LIA s-a descurcat cu brio, fiind un elev de nota zece, implicat în nenumărate evenimente.

Ștefan Floroaica a fost un elev de nota zece

”Ștefan, Fane cum îmi plăcea mie să-i spun, a fost unul dintre elevii pe care nu ai cum să-l uiți. Fire deschisă , veselă, era apreciat, iubit și respectat de colegi. Un elev model, disciplinat, silitor la învățătură, respectuos cu toată lumea, bine educat, un caracter frumos.

Iubea sportul și nu lipsea niciodată de la orele de educație fizică. Iubea mișcarea și, chiar dacă în gimnaziu nu a făcut niciun sport de performanță, era un sportiv polivalent, având calități motrice care ar fi făcut din el un sportiv de performanță în orice ramură sportivă ar fi ales. Îi plăcea să alerge, fiind nelipsit de la crosurile organizate la nivelul municipiului sau în județ, cu ocazia unor evenimente (…). În perioada gimnaziului, Ștefan a fost un elev de notă 10”, a dezvăluit fosta sa profesoară, pentru .

este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go și este produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production.

Pe lângă Ștefan Floroaica, în serialul LIA vor juca și actrițele Ioana Blaj și Ana Bodea, care își va face debutul în actorie odată cu rolul primit.