Antena 1, veste mare pentru fani: încep filmările serialului LIA. Ce actori joacă în noua producție TV

Postul de televiziune are o veste mare pentru fani: încep filmările unui produs de Dream Film Production. Ce actori joacă în noua producție TV, care în momentul de față se află deja pe platouri, la treabă.

Antena 1 produce un nou serial. Care sunt vedetele care joacă în Lia

Antena 1 s-a bucurat de un succes răsunător cu serialul Adela, care a avut patru sezoane, iar acum a dat startul unei noi producții. Este vorba de o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem / Never let go. Cea românească este semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

Lia le va aduce telespectatorilor actori de renume, dar și mai puțini cunoscuți, cum ar fi: Ana Bodea, Ștefan Floroaica și Ioana Blaj. Cei din fața micilor ecrane vor putea urmări în curând o poveste de iubire unică.

Din păcate, personajele sunt urmărite de trădări și minciuni, totul în încercarea de a triumfa în dragostea adevărată. Obstacolele și pericolele sunt la ordinea zilei, oare puterea destinului va fi de ajuns pentru un final fericit?

Ana Bodea, personaj principal în serialul Lia

Ana Bodea este o tânăr , absolventă a Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale. Fosta balerină a studiat la Şcoala de Balet a teatrului Balşoi din Moscova.

Vedeta îi dă viață unei tinere de 20 de ani, fiică de profesor, care după moartea figurii paterne trebuie să renunțe la visul său cel mai mare, acela de la urma cursurile celebrei şcoli de balet de la Moscova. Așadar, decide să stea la unica sa rudă, o mătușă care lucrează pe domeniul Vornicu, unde îl cunoaște pe Petru.

„Personajul pe care îl interpretez, Lia Călin, este, în primul rând, o tânără puternică, ambiţioasă, care a trecut prin multe încercări.

Cel mai important pentru mine a fost faptul că atât doamna Ruxandra Ion, cât și scenariștii, au venit cu ideea de a crea o punte între mine și Lia, aducând în povestea ei multe situații prin care am trecut și eu.

Pentru mine, deși am fost obișnuită de mică să stau zile întregi la repetiții, acest proiect reprezintă o mare provocare, mai ales că un astfel de personaj trece printr-o gamă largă de trăiri şi sentimente.

Fiind la începutul carierei mele de actriță, uneori simt că este dificil să mă transpun în toate situațiile prin care trece Lia, mai ales că sunt ipostaze prin care majoritatea oamenilor nu au trecut niciodată.

În același timp, toate aceste încercări îmi reamintesc cât de frumos si interesant este drumul pe care mi l-am ales şi sunt recunoscătoare că am ocazia să fac parte din acest proiect!”, a declarat Ana Bodea, scrie .

Ce personaje interpretează actorii din Lia

Ştefan Floroaica, semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu, joacă primul său rol în acest domeniu, și anume cel al lui Petru Vornicu.

Ioana Blaj, cunoscută publicului larg pentru rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela), o va interpreta pe Alice, soţia lui Petru Vornicu.

Bărbatul a ajuns în comă în urma unui grav accident produs de soția sa. Acesta vrea să divorţeze, însă partenera recurge la orice șiretlic pentru a-și atinge scopurile.