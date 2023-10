România continuă lupta pentru calificarea la Campionatul European din 2024. , duminică, 15 octombrie, ora 21:45, în etapa a 8-a din calificări. Partida va putea fi urmărită în format live video pe FANATIK.RO. Pe micile ecrane, duelul este transmis de Prima TV.

Cine transmite la TV România – Andorra, din preliminariile Euro 2024

România a ratat ocazia de a urca temporar pe primul loc în grupă și de a face un pas uriaș în misiunea de a se califica după o pauză de opt ani la un turneu final. .

ADVERTISEMENT

În al doilea meci al acțiunii din luna octombrie, România primește vizita naționalei din Andorra pe Arena Națională. Meciul se dispută cu porțile închise, din cauza sancțiunii UEFA pentru comportamentul ultrașilor de la „Uniți Sub Tricolor” la meciul România – Kosovo, scor 2-0.

Totuși, forul continental a permis accesul copiilor la partida de duminică seară. În meciul tur, naționala lui Edi Iordănescu s-a impus cu 2-0 în deplasare. Dennis Man și Denis Alibec au adus victoria în duelul care a însemnat debutul în calificările la Euro 2024.

ADVERTISEMENT

Unde se joacă România – Andorra, din preliminariile Euro 2024

România – Andorra se joacă duminică, 15 octombrie, de la ora 21:45 pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării. Va fi cea de-a patra apariție a „tricolorilor” pe Arena Națională în preliminariile Euro 2024.

Naționala lui Edi Iordănescu ocupă locul 2 în Grupa I după 7 meciuri, cu 13 puncte. „Tricolorii” se află la un punct în spatele liderului Elveția, dar care are un meci în minus. Totodată, România are cu două puncte mai mult față de Israel, ocupanta poziției a treia, care are, de asemenea, o partidă mai puțin.

ADVERTISEMENT

La polul opus se află Andorra. Naționala țării care se află la granița dintre Spania și Franța a adunat doar două puncte în 7 partide și ocupă ultimul loc în ierarhie. România a câștigat toate duelurile directe de-a lungul timpului contra Andorrei. Arbitrul partidei România – Andorra va fi estonianul Kristo Tohver.

Cine sunt comentatorii partidei România – Andorra

Posturile TV din grupul Clever au pregătit emisiuni premergătoare dedicate meciului decisiv al „tricolorilor”. Cei doi comentatori ai partidei sunt nimeni alții decât Costi Mocanu şi Emil Grădinescu.

ADVERTISEMENT

În ‘Focus’, la ora 18.00, Costi Mocanu şi Emil Grădinescu, comentatorii partidei, sunt invitaţi în platou şi vorbesc despre echipa trimisă de Edi Iordănescu în teren

Vedetele Prima TV Andrei Duban, Gabriel Coveşeanu (Cove), Marina Niţoiu şi Livia Graur vor transmite în direct, din faţa Arenei Naţionale

Florin Gardoş şi Florin Răducioiu vor prefaţa, alături de Alex Rădulescu”, a fost anunțul făcut de Prima TV.

România va mai juca în luna noiembrie în deplasare cu Israel și pe teren propriu cu Elveția. „Tricolorii” nu au mai participat la un campionat european din 2016, când au prins biletele pentru turneul final din Franța.