Cine va stinge lumina în Rusia. Motivul pentru care rușii pleacă sau rămân în țară

Suntem obișnuiți cu imaginea rușilor care își rup cămășile și pleacă să-și apere interesele țării. Chipul eroic al soldaților sovietici și o solidaritate de invidiat au fost promovate mulți ani la rând de grupuri de propagandiști iscusiți. Pe vremuri, Ziua Victoriei (9 Mai) a fost sărbătorită cu mult fast în Piața Roșie. În fiecare an, de 9 Mai, Kremlinul se îmbrăca în straie de sărbătoare. Președinții din mai multe țări (chiar și liderii ucraineni) îl însoțeau pe comandantul suprem al Rusiei și se bucurau de un adevărat spectacol. Armata rusă își etala forțele militare, soldații defilau sub acompaniamentul orchestrei, iar celebra “Katiușa” stârnea emoții și lacrimi de fericire. Totul s-a schimbat în 2014. Tot mai puțini șefi de stat au păstrat relații prietenoase cu Putin, iar la celebrele parade a început să bată vântul. Rușii pleacă în fiecare an, dar sunt și cei care rămân și nu-și imaginează viața în altă țară. Au trecut opt ani. Crimeea nu mai e a ucrainenilor, zona Donbasului rămâne sub ocupația rusă, iar Moscova e tot mai mult criticată și izolată de Occident.

Rușii s-au împărțit în două tabere: cei care pleacă și cei care rămân

Situația se agravează în 24 februarie, când armata lui Putin invadează Ucraina și încearcă s-o cucerească, atacând mai multe orașe și acaparând teritoriul unui stat independent. Într-o singură zi, viața oamenilor se schimbă radical. Ucrainenii și rușii, considerați cândva frați au fost și să-și măsoare puterile pe câmpul de luptă.

Poporul rus, de asemenea, s-a împărțit în câteva tabere: cei care susțin activitățile liderului de la Kremlin și se implică în conflictul ruso-ucrainean, fie înrolându-se în armată, fie propagând ideea că armata lui Putin participă în “operațiunea specială”, se apără de extinderea granițelor NATO sau apără interesele vorbitorilor de limba rusă din Ucraina; mai sunt și cei care critică regimul putinist, condamnă războiul și emigrează în alte țări, formând cozi uriașe la granițe. Mobilizarea, de asemenea, amplifică migrația poporului rus.

Motivele pentru care rușii pleacă sau rămân în țară

Oamenii au mai multe motive că să plece din Rusia, printre care: criză majoră, cauzată de finanțarea războiului; pierderea locurilor de muncă, provocată de sistarea activităților a mai multor companii internaționale; valuri de mobilizare și sentimentul de nesiguranță. Analiștii de la au realizat un studiu în care au discutat cu mai mulți cetățeni ruși și au aflat ce planuri, viziuni și opinii au cei care se confruntă cu consecințele politicii externe a Rusiei. Jurnaliștii au aflat răspunsul la întrebarea cine mai rămâne în Rusia și ce îi mai ține pe ruși acolo.

Mai mult de jumătate dintre cei care au participat la sondaj (57%) rămân în țară, dar fiecare al treilea chestionat dintre cei care au rămas a răspuns că planifică să plece. Aproximativ 4% sunt indeciși și nu sunt hotărâți dacă vor să se mute în altă țară. Jurnaliștii au mai clarificat dacă cetățenii vor să plece din Rusia și de ce rămân. Lipsa banilor pentru mutare a fost semnalată de 41% dintre respondenți, iar nevoia de a avea grijă de cei dragi este relevantă pentru fiecare a cincea persoană. Un alt motiv comun (12% din răspunsuri) reprezintă educația personală sau a copiilor. Aproape 8% (majoritatea femei) se plâng că ar dori să plece, dar partenerii lor sunt împotrivă.

Rușii bogați pleacă, iar cei sărăci rămân în țară

O parte impresionantă dintre respondenți (42%) au rămas în Rusia, nedorind să-și părăsească țara. Probabil, unii dintre cei care au vrut anterior să plece, dar nu au putut, au găsit totuși în ţară o astfel de oportunitate, iar acum cei care vor să o facă rămân în Rusia într-o măsură mai mare.

Datele colectate de jurnaliștii ruși arată că cei care pleacă sunt în medie mai bogați, mulți dintre ei fiind specialiști în domeniul IT. Cei plecați sunt puțin mai tineri decât cei care au rămas. Deși noii emigranți sunt în medie mai bogați, ei au suferit mai multe pierderi în 2022. Și, în general, au existat mai multe schimbări în viața lor. Majoritatea celor care pleacă sunt căsătoriţi sau sunt dintre cei care s-au mutat mai des cu partenerii ori au rămas fără locuri de muncă.

Aproape jumătate dintre emigranți vor să revină în țară

Pentru a înțelege de ce unii oameni emigrează și alții nu, analiștii au comparat valorile și opiniile celor care au rămas și celor care au plecat. Pentru a face acest lucru, le-a cerut respondenților să aleagă dintr-o listă de afirmații cu care sunt de acord. Majoritatea respondenților au răspuns că nu-și văd viitorul copiilor în Rusia lui Putin. Dintre cei care au rămas în țară, 15% susțin că “este imposibil să trăiești în Rusia fără a-și pierde propria demnitate”. Dintre restul, doar 29% au fost de acord că viața lor în Rusia părea acceptabilă până acum. Iar dintre cei indeciși, doar unul din zece crede așa.

Aproape jumătate dintre emigranți vor să revină în Rusia după schimbarea regimului. Doar 13% dintre respondenți cred că acest lucru se va întâmpla rapid. Una dintre principalele întrebări ale studiului este dacă vor mai locui în Rusia peste câțiva ani. 41% dintre respondenți admit ideea că vor trăi în Rusia, 12% sunt siguri de asta și 29% au dubii. În 2-3 ani, mai puțini respondenți planifică să locuiască în Rusia (32%) și doar 8,2% au încredere în acest lucru.

Majoritatea rușilor nu mai au așteptări de la Putin, dar vor să rămână în țară

Oamenii care nu sunt de acord cu politica actuală a Kremlinului nu prea își vad viitorul în Rusia și nu mai au aspirații și așteptări politice. În același timp, poate fi urmărită o altă regularitate: cei care asociază viitorul apropiat cu Rusia sunt mai puțin apropiați de opiniile opoziției. În medie, dintre toți respondenții, 93% au fost de acord cu afirmația „Sunt împotriva politicii actuale a conducerii ruse”.

Printre cei care planifică să locuiască în țară, sunt mai mulți dintre cei care au fost de acord cu afirmațiile „Sunt mulțumit de situația politică din Rusia”, „Până la 24 februarie 2022, am fost în general mulțumit de ” , „Sunt mai degrabă împotriva politicii actualei conduceri a Rusiei, dar cred că nu există o alternativă mai bună la Putin” și „Nu mă interesează politica”.Cu faptul că „populația Rusiei din punct de vedere istoric are o înclinație spre dictatură” puțini oameni au fost de acord în ambele grupuri.