Ciobotariu, speranțe la play-off-ul Conference League: “Trebuie să jucăm perfect”

. Atunci, echipa de la Sfântu Gheorghe a întâlnit o echipă puternică care le-a pus probleme fotbaliștilor antrenați de Liviu Ciobotariu. Returul are loc joi, 17 august, de la ora 19:00.

Ciobotariu: “Miza este calificarea în play-off-ul Conference League”

Antrenorul celor de la Sepsi a discutat la conferința de presă despre duelul cu Aktobe. Liviu Ciobotariu crede că o să fie un meci cu șanse egale pentru cele două echipe care mizează calificarea în play-off-ul Conference League: “Pentru ambele formaţii, atât pentru noi, cât şi pentru cei de la Aktobe, miza este calificarea în play-off-ul Conference League.”

Tehnicianul spune că echipa din Kazahstan are avantaj în retur și este foarte bună, iar acest lucru s-a resimțit în tur, la Sfântu Gheorghe: “După prima manşă, la noi acasă, în care rezultatul a fost de egalitate, cred că şansele sunt egale pentru ambele formaţii, cu un uşor avantaj pentru echipa Aktobe, care joacă acasă. Având în vedere că stadionul va fi plin, probabil că echipa va fi susţinută de toţi suporterii.

Întâlnim o echipă cu jucători foarte buni, am simţit lucrul ăsta în primul joc disputat acasă. Bineînţeles că suntem foarte motivaţi să obţinem un rezultat care să ne ducă în turul următor, dar în acelaşi timp suntem conştienţi că întâlnim o echipă puternică. Va trebui să facem un joc perfect, foarte bun, pentru a spera la o eventuală calificare”

Liviu Ciobotariu, analiza formației din Kazahstan

Liviu Ciobotariu a analizat mai bine adversarul din Kazahstan după meciul de la Sfântu Gheorghe. Antrenorul lui Sepsi vrea să anihileze atacul lui Aktobe și va lucra la detalii, acestea fiind lucrurile care vor decide soarta duelului din Conference League.

“Niciun joc nu seamănă cu altul, pentru fiecare joc avem strategia noastră. Voi încerca să aliniez cel mai bun unsprezece pentru jocul de mâine. După analiza primului joc, ne cunoaştem mai bine, ştiu foarte bine potenţialul fiecărui jucător de la Aktobe. Ştiu că linia lor de atac e formată din jucători care trebuie bine anihilaţi. Eu cred că va fi un joc care să va decide la micile detalii.”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Reacția antrenorului lui Sepsi după meciul din tur

După primul meci din turul 3 preliminar al Conference League, pe care l-a disputat Sepsi, : “O primă repriză modestă din partea noastră. Am construit lent, nu am avut susținere în ceea ce însemnă suport ofensiv. Am stat foarte jos. A doua repriză mult mai bună de partea noastră.

Am primit gol din fază fixă, exact ce nu-mi place deloc. Mi-am felicitat jucătorii. Îi felicit pentru modul în care au crezut în rezultat, pentru modul în care au abordat a doua repriză. Am făcut o repriză bună.

Un rezultat care ne dă speranțe pentru ceea ce înseamnă partida de la Aktobe. Am întâlnit un adversar puternic, o echipă bună, solidă. Știam că joacă foarte bine contraatacul. De-aia nu am riscat foarte mult în prima repriză. Trebuie să recunosc că eu le-am cerut jucătorilor să fim prudenți ca să nu ne surprindă pe contraatac. În a doua repriză, după ce am încasat acel gol am riscat cu doi atacanți.”