Ciolacu spune de ce va pierde Nicușor Dan. „Cum, domnule, după patru ani eu vorbesc de apă caldă?”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că „este normal” ca medicul Cătălin Cîrstoiu să câștige Primăria Capitalei și că nu crede că un bucureștean l-ar mai vota pe Nicușor Dan.

Ciolacu: Întâi bucureștenii apoi Cîrstoiu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că bătălia pentru Primăria Generală va fi câștigată de medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL. Potrivit lui Ciolacu, Cîrstoiu are un plan administrativ pentru Capitală, este un bun manager și va avea și majoritate în .

„În primul şi în primul rând, eu vreau să câştige bucureştenii. E normal. Părerea mea este că va câştiga domnul Cătălin Cîrstoiu, pentru că e o diferenţă foarte mare între susţinători, nu există nici o comunicare între susţinătorii domnului Nicuşor Dan şi susţinătorii domnului Piedone. Liantul, în acest moment, este Cătălin Cîrstoiu”, a declarat liderul social-democrat pentru .

„În primul rand (Cătălin Cîrstoiu) îndeplinește un lucru esențial, are o meserie social-democrată și ați văzut că are un profil liberal”. „Este un om foarte determinat, mie îmi place, are și un caracter foarte puternic. Este o diferență mare între dânsul și contracandidați. Alianța trebuia să găsească o soluție care să echilibreze ambele electorate”, a spus Ciolacu.

„După patru ani eu vorbesc despre apă caldă?”

Premierul Ciolacu a mai spus că nu crede că Nicușor Dan va mai fi votat de bucureșteni în condițiile în care actualul primar nu are un proiect și încă se vorbește despre nesjunsuri precum lipsa apei calde în Capitală.

„Eu nu cred că un bucureștean mai poate să-l voteze e Nicușor Dan. Îmi depășește logica. Cum, domnule, după patru ani eu vorbesc despre apă caldă?”, a întrebat Ciolacu.

Cătălin Cîrstoiu a declarat, la sfârșitul lunii trecute, că „nu crede” că bucureștenii își doresc să fie administrați de un primar precum Nicușor Dan și nici de unul precum . În opinia medicului, este nevoie de un „primar echilibrat care să dea sănătate orașului”.