Ciprian Deac, mesaj pentru contestatari după victoria CFR-ului: „De 3 ani aud: ‘pensionarule, lasă-te!’. Ce au declarat Andrei Burcă și Mario Camora

, iar echipa lui Dan Petrescu își menține avansul în clasament față de FCSB și continuă cursa de urmărire a celor de la Farul.

Ciprian Deac a ajuns la 5 goluri și 9 pase decisive în acest sezon la CFR Cluj: „Mi-a plăcut să joc pentru echipă

Veteranul Ciprian Deac a fost unul dintre cei mai buni jucători ai campioanei României la meciul de pe „Ilie Oană”, în care atacantul a reușit un gol și un assist: „Ne bucurăm că am câștigat acest meci și mi-era frică de teren. E bine că am marcat repede și am reușit să ne creem un avantaj. Am marcat și în repriza a doua repede și cred că acolo s-a terminat meciul”.

Cu toate acestea, Deac rămâne la fel de modest și nu își asumă alte roluri , iar acesta este și secretul longevității sale: „Nu mi-am propus niciodată să dau un anumit număr de goluri și pase. Mai degrabă sunt un muncitor decât un jucător care cântă la pian. Mi-a plăcut să joc pentru echipă și cred că de-asta joc și la vârsta asta la echipa campioană”.

Cel mai titrat jucător din Gruia e extrem de optimist că CFR Cluj va reuși să câștige al șaselea titlu la rând: „Suntem o echipă și așa am reușit să câștigăm cinci titluri la rând. Suntem obișnuiți să câștigăm meci de meci, dar se mai întâmplă și accidente. E bine că arătăm o formă destul de bună și trebuie să fim 100% când începe play-off-ul. Practic acolo se decide campionatul”.

Ciprian Deac, răspuns pentru contestatari: „De 3 ani tot asta aud”

Ciprian Deac consideră că CFR Cluj a demonstrat cu Petrolul că nu este o echipă defensivă: „La 5-2 nu cred că mai putem vorbi de arbitraj. Nu putem să zicem că suntem echipa care ne apărăm din moment ce avem foarte multe goluri marcate. Încercăm să marcăm și să păstrăm rezultatul”.

Deac a împlinit 37 de ani pe 16 februarie, însă nu are de gând să se retragă: „De 3 ani tot asta aud: ‘Pensionarule!’, ‘Lasă-te!’. Sunt primul care o să ridic mâna când nu o să mai pot. Mă simt bine și o să vedem cât mai pot”.

Andrei Burcă acuză eliminarea cu Lazio: „Ne-am concentrat foarte mult”

Andrei Burcă a tras și el concluziile după unul dintre cele mai bună meciuri din acest sezon ale lui CFR Cluj: „Noi am venit cu gândul să câștigăm și am fost dezamăgiți după meciul cu joi. Asta contează, că ne-am apropiat de cei de la Farul. Ne-am concentrat foarte mult și ne-am propus să dictăm ritmul partidei. Am jucat bine și cu Lazio. Am avut foarte multe ocazii, au avut două șuturi pe poartă și au dat două goluri. Bine că s-a întâmplat azi și nu în alt meci”.

Jucătorii lui CFR Cluj au avut un program infernal și Burcă răsuflă ușurat că nu vor mai fi nevoiți să joace din trei în trei zile: „Mergem să ne odihnim, pentru că ne așteaptă un meci dificil cu cei de la UTA. Trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut și vrem să fim campioni. Va fi un meci greu.

Am fost singura echipă care am fost în competiția europeană și asta din păcate are repercursiuni. Trebuie să fim foarte atenți la recuperare, alimentație, odihnă….”.

Mario Camora, surprins de ritmul excelent al lui CFR Cluj: „Nu mă așteptam la acest rezultat și ritm”

Mario Camora a fost destul de surprins de jocul bun al lui CFR Cluj, însă e nemulțumit că au încasat două goluri: „Nu mă așteptam la acest rezultat. E important pentru noi să ne menținem în față. Echipa a intrat foarte bine și a fost un ritm foarte bun și sincer nu știam dacă puteam să-l ținem.

Noi am vorbit la pauză că trebuie să dăm golul doi. Au fost periculoși pe contraatac și păcat că am primit două goluri. Asta e și din cauza oboselii”.