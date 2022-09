Ciprian Deac, poziție neutră în războiul Neluțu Varga – Dan Petrescu. ”Vreau să-mi văd de bătrânețea mea și de jocul meu”

, și a urcat pe poziția a patra a ierarhiei. După 11 etape este la 6 puncte de echipele din fruntea ierarhiei, Farul Constanța și Rapid, însă cu două meciuri mai puțin jucate. Ciprian Deac, a spus la finele întâlnirii că este convins că echipa își va reveni. Și afirmă că preferă să-și vadă de joc și să nu se pronunțe privind situația lui Dan Petrescu.

”Sunt un simplu angajat, trebuie să-mi văd de treabă, ce fac pe teren”, spune Ciprian Deac

Firesc, fiind vorba despre unul dintre liderii echipei, prima întrebare primită de Ciprian Deac după partidă a fost legată de situația lui Dan Petrescu. Mai cu seamă după ce patronul Neluțu Varga a reacționat după declarațiile tehnicianului ce au precedat întâlnirea.

Decarul clujenilor spune însă că preferă să nu se implice în această chestiune. ”Eu sunt jucător, sunt un simplu angajat, precum antrenorul. Da, sunt de mulți ani la acest club, și mă bucur că în seara aceasta am învins.

Am văzut ce a apărut în presă, nu sunt în măsură să comentez, trebuie să-mi văd de joc, cum să fac treaba mai bine pe teren”, a spus Deac.

În opinia sa, situația tensionată nu a avut un efect determinant asupra echipei. ”Eu cred că mulți dintre străini nu citesc presa. Am fost foarte concentrați, ne-am dorit foarte mult victoria.

Cred că în seara asta echipa a făcut un joc bun, am arătat ca o echipă adevarată. Mă bucur că am câștigat înainte de această pauză.

Pentru că noi mereu aveam probleme în astfel de situații. Mă bucur că acum am arătat ca o echipă matură și care știe ce vrea”, a precizat el.

Ar destabiliza echipa o eventuală plecare a lui Petrescu? ”Nu vreau să comentez. Din ce am înțeles, vor avea o discuție. Sper să rămână, pentru că e un antrenor bun, cu care am făcut performanță.

Dar, repet, eu sunt un simplu angajat, și eu nu pot să decid. Eu trebuie să-mi văd de treaba mea și să văd ce fac eu pe teren, nu ceea ce se întâmplă la club”, a spus Deac.

Ciprian Deac: ”Nu vreau să schimb antrenorul, nu vreau să pun”

Întrebat dacă jucătorii cu experiență se vor pronunța în ceea ce privește situația de pe banca tehnică, a reiterat ideea că se va concentra doar pe ceea ce are el de făcut.

”Eu sunt jucător. Eu vreau să mă gândesc doar la ce am de făcut. Nu vreau să schimb antrenorul, nu vreau să pun. Am mulți ani la acest club și nu m-am băgat niciodată.

Chiar nu vreau. Este munca acestui om și nu vreau eu să-l schimb sau să-l reconfirm. Vreau să-mi văd de bătrânețea mea și de jocul meu.

Pentru că e clar că n-am făcut meciuri bune în ultima perioadă. Și-n această pauză vreau să mă concentrez pe viitor”, a concluzionat decarul clujenilor.

Ciprian Deac e realist: „Champions League în momentul de față este prea mult pentru fotbalul românesc”

Între lucrurile pe care Neluțu Varga i le-a reproșat lui Dan Petrescu s-a numărat și faptul că echipa nu a prins grupele Champions League.

Dar și că, după ratarea calificării, echipa a rămas în continuare datoare în Europa. Situație care nu compensează faptul că CFR Cluj a câștigat cinci campionate la rând.

”Am spus de la început că Champions League în momentul de față este prea mult pentru fotbalul românesc. Trebuie să privim realitatea și să nu ne mințim.

În momentul de față, maximum ce se poate în România e Europa League, e părerea mea”, a replicat Deac.

Care, întrebat vizavi de lipsa de rezultate în competițiile continentale, a preferat să-și asume vina pentru înfrângerea cu Sivasspor. ”Eu cred că ultimul meci nu a fost așa de rău. Rezultatul nu reflectă ceea ce s-a întâmplat în teren.

A fost o greșeală, pe care mi-am asumat-o. Acel meci s-a pierdut pe mâna mea, pentru că până la acel penalty nu au fost periculoși, nu au intrat în careu. Ne-am creat ocazii și aveam jocul în mână.

Dar după greșeala mea s-a schimbat totul. Da, primul meci nu a fost reușit, dar e bine că nu am pierdut. Eu am mare încredere că ne vom reveni. Noi, jucătorii, mereu am reacționat bine când am avut cuțitul la os”, a precizat Ciprian Deac.