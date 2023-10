Ciprian Deac, scos din primul 11 de un ex-under. „Sunt impresionat de cum a vorbit de el”

În direct la Fanatik SuperLiga, președintele clujenilor, Cristian Balaj, a mărturisit că Ciprian Deac nu este supărat că nu joacă titular. Înainte de asta, Balaj a dezvăluit că echipa nu se gândește momentan prea mult la duelul de la distanță cu FCSB sau Rapid, pentru că lupta adevărată se va da doar în play-off.

Ciprian Deac, scos din primul 11 de un ex-under

”Cum e, la fel ca și acum o săptămână sau două, când eram la 3 puncte. Faptul că am câștigat sau nu s-ar fi întâmplat acest lucru nu ar fi însemnat în economia campionatului absolut nimic. Important e să avem șanse atunci când intrăm în play-off cât mai multe puncte, șanse la câștigarea campionatului. Să tratăm acel play-off cu seriozitate, pentru că diferența acolo s-a făcut mereu.

Nu se mai înjumătățesc punctele acolo. Orice punct contează, și un rezultat de egalitate poate să-ți aducă câștigarea campionatului. Nu avem cum să sărbătorim, să ne îmbătăm cu apă rece, e prematur. Suntem la 1 pct distanță de echipa de pe primul loc”, a transmis Cristian Balaj, în direct la Fanatik SuperLiga.

Fair-play, Cristian Balaj a mărturisit că nu este prea interesat de ce fac adversarele, cum ar fi următorul meci dintre FCSB și Rapid. ”Nu, noi ținem cu noi. Nu, pentru că fotbalul te pedepsește atunci când gândești rău, când jignești, când nu respecți adversarul. Fotbalul te pedepsește. Nu vreau să creez o oarecare energie negativă în jurul meu plimbându-mă pe stadion. Atâta timp cât exprimarea celor care sunt pe primul loc a fost că ei se luptă cu Craiova la câștigarea campionatului.

Noi muncim și scoatem în evidență, ca să nu mai avem acea imagine că CFR câștigă doar datorită arbitrajelor, astfel că scoatem mereu în evidență când sunt greșeli împotriva noastră”, a completat Cristian Balaj. În discuție a intervenit Horia Ivanovici, care s-a întrebat dacă gloria celor de la CFR Cluj, Ciprian Deac, nu s-a supărat că nu a fost titular cu Farul.

”Deac, supărat că n-a jucat ieri titular? Pentru Deac minutele alea e ca și cum n-a jucat”, s-a întrebat Ivanovici. Răspunsul lui Cristi Balaj a fost cel puțin surprinzător. ”Am discutat cu el în repetate rânduri, am rămas profund impresionat de cuvintele de laudă pe care le-a avut la adresa lui Fica.

Din acest punct de vedere sunt convins că nu are cum să fie supărat, când îmi aduc aminte cum a vorbit despre Fica. Nu poate fi supărat că a jucat un jucător care anul trecut a fost under, despre care Deac a avut doar cuvinte de laudă”, a explicat Balaj.

