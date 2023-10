Ciprian Marica şi-a numit urmaşul la naţionala României: “E peste Alibec! Singurul care are stofă”

Ciprian Marica a găsit noul atacant al echipei naționale, după egalul cu Belarus, scor 0-0. În ciuda lipsei de eficiență din atacul naționalei, fostul jucător a remarcat un atacant.

Denis Drăguș, speranța lui Ciprian Marica

Ciprian Marica a fost impresionat , despre care spune că, deși nu a avut realizări ofensive importante, a reușit să arate că are că are calități și poate fi un jucător care

”E clar că tot ce se întâmplă în compartimentul ofensiv pare a fi la voia întâmplării, ne bazăm foarte mult pe calitatea jucătorilor, pe cunoștințele lor.

Nu ave niște trasee, nu avem o idee clară de joc. Mi-a plăcut Drăguș, mi-a plăcut determinarea lui și faptul că s-a luptat. Ăsta e numărul 9 pe car îl căutăm. Chiar dacă a făcut un joc slab, chiar dacă a făcut un joc slab , chiar dacă nu a avut realizări, dar are calitate.

Drăguș mi se pare numărul 9 care are calitate. Poate fi un nouar așa cum aveam noi la echipa națională. Mi s-a părut că are calitate și că are viteză și forță, tehnică destul de bună. Poate crește.

Ne dorim un atacant la care să vedem calitățile astea. Trebuie pus în valoare. El este cel care poate juca vârf împins la echipa națională. Nu văd altul.

Mi se pare peste Alibec, sincer, i-aș da toată încrederea, l-aș susține. E singurul atacant care are stofă”, a spus Ciprian Marica la FANATIK SUPERLIGA.

Denis Drăguș are cinci selecții și două goluri la echipa națională, pentru care a debutat în 2018. Joacă la Gaziantep, în Turcia, sub comanda lui Marius Șumudică, fiind împrumutat de la Standard Liege.

A crescut în Academia Hagi, iar ”regele” îl vindea în 2019 la Standard Liege pentru 1.8 milioane de euro. A jucat și în Italia, împrumutat, la Crotone și Genoa.

Este fiul lui Mihai Drăguș, fost atacant trecut pe la FC Buzău, Dinamo, FC Argeș, Suwon Bluewings (Coreea de Sud), Torpedo Moskau și Lokomotiv Novgorod (Rusia).

