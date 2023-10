Totul despre Romania – Andorra, din preliminariile Euro 2024! “Tricolorii” au revenit în țară

Duminică, 15 octombrie, România dispută al doilea meci din această a patra rundă de două partide stabilită de UEFA pentru desfășurarea preliminariilor EURO 2024. După marea dezamăgire trăită alături de tricolori de la distanță, din fața micilor ecrane, la Budapesta, unde nu am putut face mai mult de 0-0 cu Belarus România întâlnește acum pe teren propriu reprezentativa Andorrei, una dintre cele mai slabe de pe continent, cu obligația de a bifa cele trei puncte și a rămâne astfel în cursa pentru o calificare care s-a complicat acum foarte mult.

Am ratat o mare șansă prin egalul cu Belarus de a trece pe primul loc în grupa I a preliminariilor EURO 2024

La Budapesta, pe un stadion gol, ca urmare a deciziei UEFA ca la partidele socotite pe teren propriu naționala Belarusului să nu poată fi încurajată de suporteri și în acest mod implicit și orice echipă națională care îi este adversară are parte de aceeași restricție, naționala României nu a reușit mai mult de un 0-0 cu o echipă care a a dat totul pentru un rezultat pozitiv, deși nu are nici cea mai mică șansă de a se implica în lupta pentru calificare.

Belarus a oferit o lecție de determinare pentru culorile țării pe jucătorii o reprezintă, încurcând astfel serios calculele tricolorilor în lupta pentru calificare la turneul final de vara viitoare din Germania. O victorie a noastră, care era așteptată de toată lumea, ar fi adus Românnia, temporar pe primul loc și cele șase puncte luate acum din dubla cu Belarus și Andorra ar fi creat o distanță față de principalul rival care rămâne Israel. Acest egal este absolut perfect pentru Israel, nevoită să își amâne cele două partide de acum, cu Elveția acasă și în Kosovo din cauza conflictului militar de proporții cu gruparea paramilitară palestiniană Hamaz.

Tricolorii își pun cenușă în cap după egalul cu Belarus, directorul FRF Mihai Stoichiță a văzut alt meci

Majoritatea jucătorilor echipei noastre naționale au fost foarte afectați pentru faptul că nu au reușit să ia cele trei puncte vitale cu Belarus. Nicolae Stanciu își asumă o mare parte de responsabilitate afirmând că dacă ar fi marcat în primele minute din prima repriză, când șutul său a fost respins de portarul bielorus. Și consideră că nu trebuie căutate nici un fel de scuze pentru acest rezultat și că principalii responsabili de acest semieșec sunt doar ei, cei care au fost pe teren.

În schimb, directorul FRF, Mihai Stoichiță pare-se că a văzut un alt meci, el lăudând aproape hilar prestația echipei naționale, care, în opinia sa doar nu a avut noroc să înscrie, pentru că a dominat copios, a arătat mult spirit de sacrificiu și merita victoria. „Ce, e un rezultat care ne scoate din cursa pentru calificare? Mie mi se pare că ai noștri au făcut un meci bun, au dominat de la cap la coadă partida.Am pierdut două puncte? Cum vreți voi să spuneți… dar eu zic că am câștigat un punct. Au început criticile? Așa e la noi! Așteptăm meciul de duminică (n.r – cu Andorra) și vorbim atunci. Mai avem de jucat un meci și n-aș vrea să distrugem psihologic jucătorii. E foarte important să câștigăm acel meci, apoi vom vedea ce va fi”.

Edi Iordănescu are în vedere câteva schimbări în formula de start după egalul cu Belarus

este și el, evident, nemulțumit după remiza albă cu Belarus, apreciind că s-a jucat într-o singură direcție cu rare excepții și meritam să câștigăm, dar acolo, la finalizare, nu am găsit cele mai bune rezolvări. Însă nu e timp de lamentări, vine imediat meciul cu Andorra și trebuie câștigat obligatoriu. El se gândește la câteva schimbări în formula de start, plecând și de la ideea că adversarul, din punct de vedere ofensiv în mod normal poate puține foarte probleme sau chiar deloc.

Dacă pe spate postul de portar și cei patru fundași nu prea pare posibil a fi schimbați, noua structură ar începe din zona mijlocașilor, unde este foarte probabil să apară de la început Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Florinel Coman iar pe listă are toate șansele să se afle, măcar pe bancă la început, atacantul lui CFR Cluj, Daniel Bîrligea.

În noiembrie vom juca foarte probabil pe teren neutru cu Israel, la trei zile după meciul lor cu Elveția

Dacă am fi învins Belarus am fi acumulat acum 15 puncte și am fi putut merge să jucăm partida cu Israel programată la ei acasă sau, cel mai probabil, din cauza războiului, pe teren neutru cu scopul de a obține punctul crucial pentru calificare. Așa avem 13 puncte, doar două peste Israel, care are două restanțe. Una, cea din Kosovo mai mult ca sigur că va avea loc după încheierea calificărilor și, în acest caz, nu ne mai putem mulțumi doar cu egal, dacă, bineînțeles și noi și ei am pierde cu Elveția, pentru că avansul de două puncte ar putea fi anulat de Israel în restanța din Kosovo.

Este clar că mai întâi trebuie să dăm la o parte buturuga micâ din Andorra, după care în noiembrie să încercăm să profităm de faptul că Israel va juca mai întâi tot așa zis acasă cu Elveția și la interval de trei zile apoi cu România ar putea fi un avantaj pentru noi din punctul de vedere al oboselii adversarului, care la alte trei zile de la meciul nostru va întâlni afară Andorra. Dar până atunci trebuie sâ ne asigurăm întâi de cele trei puncte acasă cu Andorra, pentru acolo am ajuns, să tremurăm cu oricine, la orice meci.