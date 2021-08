Ciprian Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării: “Frica e cea mai mare frână în administrație”

, cele care sunt prezente în buletine.

ADVERTISEMENT

după ce rectificarea bugetară a fost aprobată.

Ciprian Teleman: “Frica este cea mai mare frână în administrație”

Ciprian Teleman: “Mie mi se pare că este o competiție așa cum ar trebui să fie într-un partid, foarte decentă, fără lupte politice care încalcă regulile de decență.

ADVERTISEMENT

S-au exprimat trei intenții de candidatură la președinția partidului, există discuții cu membri USR PLUS din toată țara. Îl susțin pe Dacian Cioloș.”

Cosmin Prelipceanu: “Ce se va întâmpla dacă va pierde domnul Cioloș?”

ADVERTISEMENT

Ciprian Teleman: “A conduce partidul nu e un scop în sine, ci să realizezi un proiect de țară. Nu se va întâmpla nimic, lucrurile vor merge mai departe.”

Cosmin Prelipceanu: “Sunteți unde doreați în coaliție?”

Ciprian Teleman: “Nu, cred că e prea mult tranzacțional, nu simt așa cum m-aș fi așteptat că funcționăm ca o echipă, dar pe bucăți, da.

ADVERTISEMENT

În ministerele în care am fost, am promovat idei și am cerut ajutor, am avut răspunsuri pozitive. Cred că este nevoie de mai multă solidaritate guvernamentală, nu aș vrea să se vadă atât de puternic diferențele de partid.

E o boală a sistemului, nu partidele sunt de vină, ci ce vine din urmă. Pentru anumite proiecte de legi ai nevoie de avize.

ADVERTISEMENT

Pentru a le obține în termene rezonabile, trebuie să aștepți o săptămână, trebuie să suni și lucrurile sunt reciproce, poate și la noi au sunat, dar am încercat să nu se întâmple.

Se mișcă foarte greu lucrurile în administrație. Cea mai mare carență este frica de asumare a responsabilității. Am avut câteva zile de vacanță și m-am întors, iar anumite lucruri ar fi putut să le facă, în acest timp, colegii mei.

ADVERTISEMENT

Nu le reproșez că nu au făcut-o acum, dar vreau să vă spun că frica este cea mai importantă frână din administrație, frica de a nu îți pierde locul de muncă. Nu e imposibil ca un funcționar să fie dat afară. Eu nu găsesc funcționari pentru a avea schema completă și avem nevoie de oameni buni.”