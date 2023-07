Circulaţia metroului, dată peste cap. Un bărbat a căzut pe şine la staţia Eroii Revoluţiei

Circulaţia metroului bucureştean a fost perturbată luni după-amiază de un . Un bărbat a căzut pe şine, iar poliţia ia în calcul varianta ca acesta să fi încercat să se sinucidă.

Bărbatul căzut pe şine nu e de găsit

“Metrorex informeaza ca astazi, 17.06.2023, in jurul orei 16:47, în statia de metrou Eroii Revoluției, un calator a cazut in calea de rulare, posibila tentativa de suicid. In acest moment circulatia trenurilor se reorganizeaza. Personalul Metrorex a anuntat SMURD pentru interventie.

Conform procedurilor interne, organele abilitate impreuna cu Metrorex vor deschide o ancheta de cercetare pentru a se stabili . Vom reveni cu detalii referitoare la circulatia trenurilor”, se arată într-un comunicat al Metrorex.

Ulterior, s-a constat că garnitura de tren a trecut peste bărbat fără a-l răni, acesta ridicându-se ulterior şi dispărând în tunel. “La acest moment nu a fost găsită persoana care a intrat în calea de rulare la Eroii Revoluției”, a transmis Metrorex, în alt comunicat.

Ştire în curs de actualizare.