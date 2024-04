Ciucă spune cum a ajuns să fie desemnat Cîrstoiu pentru Primăria Capitalei. „Noi n-am avut candidat, că n-am avut”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a afirmat că premierul Marcel Ciolacu l-a informat despre varianta Cătălin Cîrstoiu doar cu două zile înainte ca medicul să fie anunțat drept candidat comun al PSD-PNL.

Cîrstoiu: Noi n-am avut candidat, că n-am avut

Nicolae Ciucă a afirmat, joi, că premierul Marcel Ciolacu nu l-a informat decât cu două zile înainte ca medicul Cătălin Cîrstoiu să fie anunțat drept candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, de posibilitatea ca acesta să fie varianta Coaliției la alegerile locale din București.

Inițial, a spus Ciucă, varianta a fost profesorul de arhitectură Tiberiu Florescu, dar, în urma întrevederii dintre liderii PNL și PSD cu acesta, Florescu a refuzat oferta. „Acolo ajunseserăm, pentru că a fost încercarea de a-l convinge pe profesorul Tiberiu Florescu, profesor la arhitectură, am discutat ne-am văzut amândoi cu el, a declinat oferta noastră și a trebuit să se identifice un alt candidat. Noi n-am avut candidat, că n-am avut, și s-a căutat un candidat în afara celor două partide politice”, a declarat președintele PNL pentru .

Un „candidat motivat”

Nicolae Ciucă a estimat că medicul Cătălin Cîrstoiu a fost și este un „candidat motivat”. „Senzația mea și atunci și acum că este un candidat foarte motivat. Motivația nu vine peste noapte, probabil că a avut o oarecare rădăcină în gândirea domniei sale și are și o justificare, pentru că nu putem să negăm că atunci când l-am prezentat am venit cu o soluție profesională de management al unuia dintre cele mai mari spitale din țară și am considerat că e o soluție pentru ce are nevoie Bucureștiul astăzi, adică un manager, o echipă de management care să rezolve problemele Bucureștiului”, a explicat el.

Robert Negoiță, deja „disponibil” în locul medicului

Joi, Nicolae Ciucă a declarat că medicul Cîrstoiu trebuie să lămurească public acuzațiile de incompatibilitate ce i se aduc, după unele anchete jurnalistice. Ciucă a apreciat că ar fi „nomal” ca, astfel, medicul să dea curs solicitărilor, două la număr, pe care premierul Marcel Ciolacu i le-a făcut lui Cîrstoiu.

De partea sa, medicul Cîrstoiu nu s-a grăbit să clarifice public aceste acuzații dar a reiterat faptul că nu se va retrage din cursa pentru „nici dacă îi va cere Marcel Ciolacu”. Tot joi, primarul Sectorului 3, , a declarat că ar fi disponibil să candideze în locul medicului, dacă PSD îi va cere acest lucru.