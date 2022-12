Claudia Ghițulescu, regretul vieții ei: “Am fugit de băiatul de care m-am îndrăgostit, fără să-i spun”

Claudia Ghițulescu, frumoasa cântăreață de muzică populară, ne povestește despre prima ei iubire, un băiat de care a fugit pentru că el își dorea căsătorie, iar Claudia visa la facultate și să devină cântăreață.

Claudia Ghițulescu: “El voia să ne căsătorim iar eu visam să ajung artistă”

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, frumoasa cântăreață Claudia Ghițulescu ne spune când a învățat că a comunica într-o relație este cel mai important și își aduce aminte calvarul pe care l-a trăit atunci când a pierdut sarcina și soțul ei a lăsat-o singură ca să plece la amantă.

Cunoscuta cântăreață mărturisește că în tinerețe era fricoasă și timidă, că la prima cântare din viață ei s-a ascuns după boxe să n-o vadă oamenii și ne spune cum a câștigat primii bani lucrând la fermă.

Claudia Ghițulescu mărturisește că nu are un iubit acum, recunoaște că visul de a deveni mamă a rămas și ne spune ce greșeală din viață regretă cel mai mult. De asemenea, ea povestește și despre prima ei mare iubire, un bărbat de care s-a despărțit deși în iubea enorm.

Claudia Ghițulescu: “Cu Marcela Fota am dormit câțiva ani în același pat”

Cum a fost copilăria ta?

– Copilăria mea a fost frumoasă, m-am născut în Craiova dar am avut bucuria să văd cum este și la bunici, la Dănciulești. Știu că la bunici aveam voie să fac ce vreau, să mă plimb pe unde vreau, pe la toate neamurile pentru că erau mai liniștiți, viața la țară era fără stres.

Erai mai mult fata mamei sau a tatei?

– Eram iubită de ambii părinți, dar și de rude. Mereu râdeam și eram destul de cuminte și pentru asta toți mă îndrăgeau. N-am simțit nici o diferență între mama și tata la sentimente .

Cum te înțelegeai cu verișoarele tale, Marcela Fota și Mariana Ionescu Căpitănescu? Vă iubeați sau erați mereu la concurență?

– Cu Marcela am copilărit, când am început să merg la bunicii din partea mamei dormeam cu Marcela, mergeam la bal, stăteam seara la poartă pentru că se făcea foc și ne strângeam acolo și povesteam. Când a venit Marcela în Craiova a locuit la părinții mei și am dormit câțiva ani în același pat amândouă, iar Mariana era cea care ne îndruma cu muzica.

Claudia Ghițulescu la liceu: “Eram timidă și fricoasă”

Cum a fost perioada liceului? Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Mereu am fost timidă. Cred că am și încercat să copiez, dar eram destul de fricoasă și preferam să iau nota pe care o meritam decât să mă prindă și să fiu pedepsită. Îmi aduc aminte că îmi plăcea să învăț.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-M-am îndrăgostit cu adevărat de un băiat din Craiova și am fugit din povestea asta pentru că părinții lui erau bogați și el voia să ne căsătorim, iar eu îmi doream facultate, visam să ajung artistă. Credeam atunci că el nu o să mă lase să îmi îndeplinesc visele.

Cea mai mare gafă: “Am fugit de băiatul de care m-am îndrăgostit fără să-i spun”

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

-Că am fugit de băiatul de care m-am îndrăgostit fără să-i spun, fără să dau explicații. De atunci spun în orice fel de relație tot ce simt pentru că el a crezut mult timp că nu l-am plăcut. După ani de zile l-am căutat și mi-am cerut iertare. El în toată perioada aia a suferit, iar eu mi-am dat seama târziu cât de importantă e comunicarea în orice fel de relație.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Îmi aduc aminte când am cântat prima dată, eram la țară la Dănciulești la bunici și am cântat la bal. În momentul când am cântat prima strofă toată lumea se uita cine cânta, iar eu m-am ascuns după boxe, așa timidă eram.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii mei bani i-am câștigat în copilărie, la ferma unde mergeam la cules de cireșe. Țin minte că mi-am cumpărat o pereche de ciorapi pe care i-am și dat cadou unei verișoare care venise în vizită la noi, pentru că ai ei se rupseseră.

“Am pierdut sarcina care avea câteva luni, mi-a fost îngrozitor de greu”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

-Cel mai greu moment a fost când am pierdut sarcina care avea câteva luni, mi-a fost îngrozitor de greu să accept situația, am fost iar eu nu voiam să spun nimic oamenilor pentru că nu aveam putere nici să vorbesc.

Părinților nu voiam să le spun doar că să-i protejez, mai ales pentru că grave cu insomnia, n-a dormit ani de zile. Acum sunt fericită pentru mama mea care, după 20 și ceva de ani, doarme bine. Fără tratament, doar datorită terpeutei Paula Neașcu.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

– a, și atât aș vrea să mai spun despre asta.

Pro sau contra operațiilor estetice?

– Îmi plac omenii frumoși la chip și suflet și sunt de acord să se opereze, să facă tot ce le stă în putința să arate mai bine.

Dacă te-ai întâlni acum cu Claudia cea mică, de ce i-ai spune, ce sfaturi i-ai da?

– Să nu mai fie timidă și sensibilă.

Cum reușești să îți menții silueta de invidiat? Faci sport, ții vreo dietă?

-Fac și sport, dar am grijă la alimentație, mereu cum pun câteva kilograme nu mai mănânc. La mine doar să nu mănânc mult funcționează.

Claudia Ghituescu despre viitor: “Bărbatul care o să fie lângă mine trebuie să mă iubească”

Ai trecut printr-un divorț urât și o experiență nefastă. Cum ar trebui să fie acum un bărbat ca să te poată cuceri? Ce calități ar trebui să aibă și ce să nu facă niciodată?

-Am trecut prin multe și toate au fost lecții pentru mine. Bărbatul care o să fie lângă mine trebuie să mă iubească și să-l iubesc. De alte calități nu are rost să mai zic pentru că e musai să se ridice la nivelul meu.

În momentul de față inima ta aparține cuiva?

-Nu sunt într-o relație până nu o să fiu sigură ce se află în sufletul meu, pentru că nici nu vreau să încurc viața cuiva, dar nici pe a mea doar de dragul de a exista un bărbat lânga mine. Sau de a da bine în societate.

Îți urmezi mai departe visul de a avea un copil?

-Am lăsat toate planuri în mâinile lui Dumnezeu, trăiesc doar clipa și mă bucur de fiecare moment din viața mea. Nu mai vreau planuri, doar vise am.