Clauză uluitoare pentru un antrenor din SuperLiga: “Nu te ţine nimeni cu forţa!”

Robert Niță și Dani Coman au discutat despre Rapid, despre cariera fostului portar și despre noua sa ocupație profesională. Gazda emisiunii, SUFLET DE RAPIDIST a dezvăluit ce clauză uluitoare are un antrenor din SuperLiga. Președintele lui Hermannstadt a confirmat informația lui Robert Niță și a oferit mai multe detalii.

Clauză uluitoare pentru un antrenor din SuperLiga

La SUFLET DE RAPIDIST, . Este vorba chiar despre Marius Măldărășanu, tehnicianul celor de la Hermannstadt. Președintele sibienilor susține că antrenorul are 50.000 de euro clauza.

Legat de acest lucru, Robert Niță este de părere că există un risc pentru formația din Sibiu, deoarece Măldărășanu este un antrenor bun, iar clauza este accesibilă pentru majoritatea cluburilor din campionat. Despre acest lucru a comentat și Dani Coman, care a explicat mai detaliat care este mentalitatea clubului, dar și a patronilor de la Hermannstadt.

Dani Coman: “Ce făceam dacă avea clauza de 200.000 de euro?”

“Da. Mai are încă doi ani. Și ce am fi făcut dacă am fi avut clauză de 200.000 de euro și Măldă nu mai voia să rămână la Sibiu? Ajungeai la o înțelegere. Nu ne plac scandalurile la Sibiu. Încercăm să creștem organic, așa cum am făcut-o de la liga a doua.

Avem doi patroni, Șrefan Băcilă și Claudiu Rotar, cărora le place liniștea. Le place să creștem, să ne dezvoltăm. Nu le plac nici lor scandalurile. Și cu jucătorii pe care îi avem. Dacă au oferte să plece, încercăm să discutăm, să negociem, dar au tot concursul nostru să meargă unde consideră ei că merg la mai bine.

Nu încercăm să ține pe nimeni cu forța. Eu știu ce înseamnă. Și eu am avut oferte când eram la Rapid. S-au cerut bani mulți, nu am putut să plec. Cariera mea poate era alta.”, a declarat Dani Coman la SUFLET DE RAPIDIST.

Dani Coman are Rapidul în sânge

: “Eu nu am fost rapidist din 2005 de când am ajuns în Giulești, eu am fost rapidist de mic copil. Eram singurul din cartier care ținea cu Rapidul. Așa am crescut, așa m-am dezvoltat și așa voi rămâne.

Marea majoritate a vecinilor, a prietenilor mei, țineau cu Steaua și Dinamo. Eram singurul care ținea cu Rapid și încercam să țin piept celorlalți. A fost o copilărie frumoasă pe care am trăit-o eu, sunt convins că și voi”.

SUFLET DE RAPIDIST este live pe FANATIK.RO marți, de la ora 13:30

