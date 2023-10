Dezvăluiri fabuloase despre Marius Şumudică: “Dacă citea 10% cât Lucescu, era mare de tot!”

Antrenorul lui Gaziantep este unul dintre cei mai buni tehnicieni români din ultimii ani. Chiar dacă are doar trei trofee câștigate ca antrenor, Șumi a reușit la fiecare echipă să aibă un impact pozitiv într-un timp foarte scurt. Singura problemă este longevitatea pe care o are în cadrul unul club. În perioade scurte nu poți face performanțe remarcabile. despre tehnician.

Dezvăluiri fabuloase despre Marius Şumudică

La SUFLET DE RAPIDIST, și a făcut câteva dezvăluiri fabuloase despre antrenorul din Super Liga Turicei. Fostul portar este de părere că tehnicianul lui Gaziantep ar fi putut fi cel mai bun antrenor al generației sale din România. Ar fi putut reuși acest lucru, dacă s-ar fi documentat mai mult.

“Marius Șumudică este un antrenor extrem de bun. Eu i-am spus și lui. Un antrenor care dacă citea și se documenta 10% din cât a făcut-o Răzvan Lucescu, era mare rău de tot. Toți spun că Șumudică doar motivează jucătorii.

Șumudică e antrenor foarte bun. Nu doar motivează jucătorii. Instinctiv face totul. Erau momente când stăteam 4-5 ore când stăteam cu antrenorii secunzi și ne uitam la jucători.

Venea Șumudică cu telefonul în mână (n.r. vorbea la telefon) și întreba ‘La care ne uităm?’ Și noi îi ziceam ‘La numărul 8, Șumi.’ Mai stătea un pic, mai dădea un telefon ‘Verde sau albastru?’ Și răspundeam ‘Verde, Șumi.’

În 15 minute ne spunea ce am văzut noi în 4-5 ore. Era incredibil. Așa ochi la jucători. Citea jocul foarte bine. Un nebun frumos al fotbalului românesc, dar, cu litere mari, antrenor.”, a declarat Dani Coman.

Coman a întâmpinat dificultăți cu galeria Rapidului

“A fost un moment greu pentru mine la meciul de la Chiajna. Atunci când întreaga echipă era înjurată, iar eu m-am dus la poartă să-mi iau sticla de apă. Am luat sticla de apă și am auzit din galerie cum eram înjurat de copil de familie.

Și atunci am luat sticla de apă și am aruncat cu sticla în ei. Nu aș mai face același lucru, probabil, acum. Am crescut. Robert, să știi că eu am rămas cu momentele frumoase la toate echipele la care am jucat.

Și la Vaslui am avut o perioadă extrem de bună, după, certându-mă cu domnul Porumboiu, am fost trimis să mă antrenez singur. Am încercat să îmi găsesc peste tot ceva pozitiv din care să mă încarc. Și la Rapid, au fost momente în care mă înjura întreg stadionul.

Și al lor și ai mei. Eu eram în deplasare tot timpul. De când intram de la încălzire până ieșeam, suporterii mă înjurau. Le dădeam posibilitatea să își facă încălzirea cu mine”, a spus Dani Coman, la SUFLET DE RAPIDIST.

