Cleopatra Stratan este îndrăgostită lulea de Edward Sanda. Ce planuri și-a făcut cu iubitul ei

Edward Sanda și Cleopatra Stratan sunt îndrăgostiți și se iubesc nebunește. Acest lucru se întâmplă și pentru că artistul este primul iubit al tinerei cântărețe. Chiar dacă nu a împlinit nici 18 ani, Cleopatra își dorește să rămână cu Edward toată viața.

Într-un interviu acordat emisiunii Un show de doi galbeni, prezentată de Dorin Galben, Cleopatra Stratan a vorbit despre relația cu Edward, despre planuri, proiecte și relația pe care o are cu părinții.

Legătura cu Edward Sanda este, parcă, ruptă din poveștile cu prinți și prințese, iar Cleopatra își dorește să țin o veșnicie. Poate, cine știe, la un moment dat, chiar fac și nuntă.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, declarații de iubire

„Ne-am dat seama, cu timpul, că noi chiar suntem făcuți unul pentru altul”, și-a început Cleopatra povestea. Întrebată dacă el este primul iubit, artista a completat: „și ultimul”.

Avea doar 11 ani când l-a cunoscut pe Edward, la un concert în Caracal, iar el era deja un adolescnet, avea 16 ani.

„Nu m-aș fi gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care eu o să îmi petrec viața până la sfârșit, este omul acela pe care eu l-am întâlnit și cu care am împărțit scena, acum șase ani.

Asta e incredibil! Eu am rămas șocată când am realizat lucrul ăsta. (…)Noi am avut foarte multe lucruri în comun și foarte multe legături”, a dezvăluit cântăreața.

Compozitoul nu rămâne dator și îi întoarce Cleopatrei toate declarațiile de dragoste pe care aceasta i le face.

„Timpul oricum trece! Important e cine rămâne lângă tine!”, este una dintre el, pe care artistul a scris-o pe Instagram, în urmaă cu câteva săptămâni, în dreptul unei imagini în care apare alături de Cleopatra.

