Cleopatra Stratan, însărcinată? Imaginea controversată postată de Edward Sanda. Fanii sunt in extaz

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri tinere, de la ora actuală. Ei se bucură de o mare priză la public. De curând, mulți s-au întrebat dacă tânăra nu ar putea fi însărcinată.

Motivul a fost reprezentat de o fotografie controversată postată de către Edward Sanda, pe contul lui oficial de Instagram. Fiica lui Pavel Stratan se bucură de foarte multă atenție și-n mediul online. De aceea, ultima poză care îi înfățișează pe tinerii îndrăgostiți a avut un mare impact.

Cleopatra Stratan își va sărbători majoratul pe 6 octombrie. Extrem de nerăbdătoare să devină majoră, aceasta va avea parte și de mai multe libertăți din partea părinților, cunoscuți pentru modul ceva mai strict în care au crescut-o pe fiica lor.

Artistul Pavel Stratan recunoștea că o verifică foarte des pe fata lui, într-un interviu.

“Încă este devreme să o las singură, încă nu are 18 ani, dar o să-i mai fiu prin preajmă. Nu o să iasă singură niciodată. O să iasă doar alături de prieteni în care eu o să am încredere. Nu contează dacă are 17-18 ani, 19 ani, dacă copilul e rău, poate și la 19 ani să facă prostii. Dar Cleopatra cred că niciodată nu o să facă, e o fetiță modestă și cuminte.”, mărturisea cântărețul din Republica Moldova.

Cleopatra Stratan este însărcinată? Edward Sanda a anunțat totul pe Instagram: “Sunteți superbi”

Ultima postare a lui Edward Sanda de pe Instagram a reușit să le stârnească tuturor mari semne de felicitare. În poză, aristul apare îmbrăcat într-o ținută similară cu cea purtată de Cleopatra Stratan.

Surpriza este că tânărul are mâna pe abdomenul fiicei lui Pavel Stratan. Un semn foarte clar că aceasta ar putea deveni mămică. Totuși, la rândul ei, artista are 17 ani și imaginea a creat confuzie în rândul publicului.

Totodată, un alt indiciu că ar putea fi vorba despre o sarcină a mai fost reprezentat de mesajul pe care Edward Sanda l-a lăsat în dreptul pozei cu ei îmbrăcați în asorteu și foarte colorat. “Suntem la fel”, a scris artistul pe rețeaua socială.

“Sunteți superbi! Așa să vă iubiți o viață!”, “Nu creeed! Cleo însărcinată!”, “Sarcină ușoară și naștere încă mai ușoară!”, “Un cuplu frumos, vă iubim!”, au fost doar câteva dintre mesajele de felicitare, lăsate de către fani.

