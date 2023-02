Cleopatra Stratan și Edward Sanda au tăiat Dragobetele de pe listă. De ce nu și-au sărbătorit iubirea: „Nu trebuie”

Cleopatra Stratan a dezvăluit că ea și Edward Sanda nu au nevoie de o zi anume pentru a-și sărbători iubirea. În căsnicia lor, dragostea plutește în aer, iar artistul are grijă ca soția lui să se simtă iubită mereu, nu doar de Valentine’s Day și Dragobete.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu au sărbătorit de Dragobete

Edward Sanda și Cleopatra Stratan nu sunt deloc adepții sărbătorilor tradiționale. În afară de Paște și Crăciun, celelalte nu au o o însemnătate aparte pentru ei, iar luna iubirii nu există, de fapt, pentru că-și sărbătoresc zilnic dragostea.

, a mărturisit că nu au făcut nimic special de , iar de Valentine’s Day au petrecut o seară relaxantă în oraș.

„Nu sărbătorim în mod special de Dragobete. Doar de Valentine’s Day mi-a dăruit Edi un buchet de flori. A fost ceva extrem de simbolic. Noi nici nu sărbătorim de fapt chestia aceasta și nici nu știu dacă am sărbătorit-o vreodată.

Nu e nimic special. Dacă vrem să o sărbătorim ieșim undeva la o cină în oraș, dar asta putem să facem oricând nu e că e neapărat Dragobetele.

Anul acesta de Valentine’s Day am avut treabă toată ziua, am fost la studio. Seara am decis să ieșim la un film, am fost la Ramon și ne-a plăcut foarte mult, dar nu am făcut nimic special precum o cină romantică sau alte lucruri”, a declarat Cleopatra Stratan pentru WoWbiz.ro.

Cleopatra Stratan: „La noi dragostea plutește în aer în fiecare zi”

Cleopatra Stratan a mărturisit că în căsnicia sa cu Edward Sanda, dragostea plutește în aer în fiecare zi, iar soțul său nu are nevoie de ocazii speciale pentru a-i oferi flori sau pentru a-i demonstra cât de fericit este să o aibă alături.

„La noi dragostea plutește în aer în fiecare zi. Nu trebuie să fie o ocazie specială ca să îmi dea Edi un buchet de flori sau să ieșim la un restaurant sau să ne facem complimente.

Singura sărbătoare de care ne agățăm, în afară de zilele de naștere este Crăciunul și Paștele, dar ambele sunt legate de familie și ziua noastră de cuplu sau aniversarea căsătoriei noastre, dar în rest sunt toate ca restul zilelor din calendar”, mai spus artista.

Cleopatra Stratan și-a amintit și de vremurile în care era acasă, în Moldova. Atunci, de Dragobete, îi vedea pe colegii mai mari, care erau îndrăgostiți unii de ceilalți, cum își oferă în dar felicitări în formă de inimioară.