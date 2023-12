Clipe de groază pentru un artist român: “Am suferit o amputație. Ei au fost de vină și a trebuit să îi dau în judecată”

Un celebru artist român trăiește o reală dramă. A trebuit să sufere o amputație, de urgență, după ce s-a operat la o clinică privată din București. Aici a beneficiat și de un tratament, fiind declarat vindecat. Nu credea că lucrurile se vor complica la scurt timp.

Drama unui artist român. A rămas fără degetul mic și o parte din talpă, în urma unei operații eronate în Capitală

Fondatorul trupei Krypton, Dragoș Docan, se află în proces cu o clinică privată din București, după ce anul trecut a fost supus unei intervenții chirurgicale și unui tratament care nu au dat rezultat. După ce a consultat o a doua opinie, la un spital din Târgu Mureș,

Medicii de la spitalul din Târgu Mureș au fost nevoiți să-i facă o amputație. I-au tăiat degetul mic și o parte din laba piciorului. Dacă mai amâna puțin momentul, Dragoș Docan risca să rămână fără toata laba piciorului. Cu greu se mai deplasează acum artistul.

”Am avut niște probleme din cauza diabetului și am fost operat în București, la o clinică particulară. Iar urmarea a fost că după ce m-au declarat vindecat a trebuit să ajung de urgență la Târgu Mureș unde am suferit o amputație. Se pare că ei au fost de vină și am fost nevoit să-i dau în judecată.

Mi s-a amputat degetul 5, cel mic, și o parte din talpă. Am avut probleme mari ulterior. Eram în trupa Kempes, am plecat din cauza asta deoarece cu operația, cu amputația, cu recuperarea, cu toate alea a durat câteva luni de zile. Mi-am introdus dosarul și acum sunt pe handicap mediu din cauza asta.

Lucrurile au evoluat, nu mai pot să merg mult pe jos, nu mai pot să stau mult în picioare, e destul de complicat. Practic, am intrat în grad de handicap din cauza unui medic”, a explicat Dragoș Ducan pentru

Întreaga viață i-a fost afectată lui Dragoș Docan în urma amputării, atât cea de artist, cât și cea personală. Recuperarea a fost una foarte grea. Operația și tratamentul din Capitală l-au costat în total 4.000 de euro și se gândea că, fiind la o clinică privată, se va însănătoși fără nicio problemă.

Artistul își caută dreptatea în instanță

În momentul de față, fondatorul trupei Krypton , iar medicul pentru expertiză, repartizat de DSP, încă nu l-a sunat, dar a ajuns la concluzia că la mijloc nu este vorba despre un caz de malpraxis. Însă, Dragoș Docan nu se lasă și continuă un război cu Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis.

”Erau obligați măcar să mă contacteze, să discute cu mine, să vadă despre ce este vorba. Nu, nici vorbă. Au luat banii și la revedere. Și m-am trezit cu rezultat nefavorabil, total anormal. Se ocupă avocatul meu de tot, nici eu nu mă pricep. Asta este situația, merg înainte, dar nici nu pot lăsa lucrurile așa. Acum să vedem ce se întâmplă mai departe. Bine, justiția cu adevărul nu au nicio legătura, dar să vedem ce se întâmplă”, a mai spus solistul.