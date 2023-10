Clotilde Armand alungă bucureștenii din restaurante. Primarul sectorului 1 reduce programul tuturor localurilor din parcuri

Edilul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat, vineri, că toate restaurantele care funcționează în parcurile din Sectorul 1 vor avea programul de activitate până la ora 23.00.

Clotilde Armand reduce programul la restaurante. Până la ce oră vor funcționa localurile aflate în parcurile sectorului 1

Toate unitățile comerciale care își desfășoară activitatea în parcurile situate în sectorul 1 vor funcționa până la ora 23.00. de funcționare emise restaurantelor din parcurile sectorului pe care îl administrează 1 să fie eliberate cu program de funcționare în intervalul 07.00 – 23.00.

La originea acestei decizii radicale stă numărul mare de reclamații din cauza muzicii date la maxim. ”După cum știți, am avut multe plângeri din cauza muzicii date la maxim în parcul Herăstrău de patronii unor așa-zise cluburi de fițe.

Câțiva dintre acești afaceriști, care au sprijin politic tocmai în Guvernul României și plătesc chirie unor firme controlate din Panama, s-au crezut stăpâni pentru parcurile noastre. Pentru că au ignorat ani la rând nevoia de liniște a comunității locale, crezând că nu li se poate întâmpla nimic, o să-i oblig eu să respecte legea și bunul simț”, .

Edilul mai spune că a emis o notă internă prin care a solicitat Serviciului Autorizații de Funcționare și Servicii Publice din cadrul Primăriei Sectorului 1 ca toate autorizațiile de funcționare pentru unitățile comerciale cu activitate de restaurant în parcuri să se elibereze cu program de funcționare ce nu poate depăși intervalul orar cuprins între orele 07.00- 23.00.

Ce se întâmplă cu restaurantele care funcționează în baza autorităților emise anterior

De notat că în același interval își vor desfășura activitatea și restaurantele care funcționează în baza autorităților emise deja. Edilul a cerut revizuirea în regim de urgență a autorizațiilor, în conformitate cu noile dispoziții.

”În cazul autorizațiilor deja emise, cu depășirea acestui orar, am cerut revizuirea în regim de urgență a acestora, cu respectarea programului amintit mai sus. Am mai solicitat funcționarilor, să nu mai emită autorizații de funcționare în interiorul parcurilor pentru unitățile comerciale și de prestări servicii care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătatea populației sau disconfort comunității prin producerea de zgomot, vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc”, a mai scris Clotilde Armand pe Facebook.

nu va mai emite autorizații de funcționare în interiorul parcurilor decât în anumite condiții.

”Am mai solicitat funcționarilor, să nu mai emită autorizații de funcționare în interiorul parcurilor pentru unitățile comerciale și de prestări servicii care prin natura activității acestora pot crea riscuri pentru sănătatea populației sau disconfort comunității prin producerea de zgomot, vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc.

Am motivat această notă în baza prevederilor ‘Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației’, aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății. Ani la rând, patronii cluburilor din Herăstrău au făcut legea în Sectorul 1, cu complicitatea fostelor administrații. Eu și echipa mea apărăm drepturile și sănătatea locuitorilor și redăm parcurile comunității locale”, a mai scris Armand.

Ce spun cetățenii despre demersul edilului Clotilde Armand

Cum era de așteptat, măsura anunțată de edilul Sectorului 1 a fost primită cu reacții diferite. Unii scriu, pe Facebook, că acest orar ”îmi amintește de vremea comunismului”.

Un alt cetățean vine cu un sfat pentru primar. ”Nu ar fi mai simplu să îi amendați pe cei care nu respectă liniștea și să îi lăsați în pace pe cei care vor doar să bea un pahar? Ar presupune ca politia locală să-și facă treaba”.

Există și laude primite de primarul USR. ”Felicitări pentru curaj și grijă față de cetățean. Noi, locuitorii cartierului Pajura, chiar aveam nevoie de această soluție”, spune un alt locuitor din zonă.