Codruța Began de la Survivor România a lucrat cu Gheorghe Hagi! Ce spune Războinica despre eliminare: ”Te bucuri pentru orice”

Codruța Began a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că participarea ei la Survivor România, în echipa Războinicilor, a venit în momentul perfect pentru ea și i-a oferit doza de adrenalină după care tânjea.

Codruța Began a lucrat pentru Gheorghe Hagi! Războinica, eliminată de la Survivor România

, în exclusivitate pentru FANATIK, că de-a lungul timpului, s-a bucurat de tot felul de provocări. Ba chiar, a precizat femeia care a fost, ani la rândul, profesoară de sport și colaboratoare a lui Gheorghe Hagi la Academia ”Regelui”, participarea la Survivor România a venit la momentul oportun, ca o provocare care să îi completeze viața.

În altă ordine de idei, ne-a mărturisit Războinica, au fost legate de lipsa de comunicare cu soțul ei, Codruța dezvăluind că, până la participarea în reality-show-ul din Republica Dominicană, nu a petrecut niciodată o perioadă atât de lungă de tăcere între ei.

Codruța Began de la Survivor România: ”Toate vin la timpul lor”

Cum a fost pentru tine experiența Survivor? Simți că a venit la momentul potrivit în viața ta?

– Experiența Survivor, pot spune că a fost cea mai tare a vieții mele, cea mai mare provocare. Chiar cred că a venit în momentul potrivit. De fiecare dată când simt că intru într-o monotonie, am parte de câte o provocare. Acum câțiva ani mi-am deschis studioul de gimnastică, mai de mult am pornit colaborarea cu Academia Gheorghe Hagi – în care a trebuit să mă adaptez la a lucra cu atât de mulți bărbați.

A mai fost săritura cu parașuta. Cumva, e mereu câte o provocare care să-mi aducă adrenalina în sânge. Toate vin la timpul lor. Dacă acum am participat înseamnă că a fost momentul potrivit.

Cu ce lecții ai rămas în urma participării în acest show?

– Este o experiență care te face să treci de la o stare la alta în fracțiuni de secundă, te bucuri pentru absolut orice. Ce am învățat de acolo este că trebuie să te bucuri de tot ce îți oferă viața, să te bucuri de lucrurile mărunte, să îți apreciezi familia și mai mult că ajungi la concluzia că este cea mai de preț comoară, iar o lecție ar mai fi să nu te dezbraci în fața adversarilor de gânduri și temeri, să nu fii vulnerabil. Cei din jur sunt în aceeași competiție și se vor folosi de ele împotriva ta.

Codruța Began: ”A fost cea mai mare încercare a mea să nu vorbesc cu familia”

Ce simțeai când câștigați recompensele de Comunicare? Care era starea ta de spirit când știai că vei avea mesaje de acasă?

– Pur și simplu am început să plâng când am auzit, aveam noduri în gât. Îmi amintesc că domnul Dan m-a pus să vorbesc, probabil s-a văzut emoția. Eu când intram la start, nu m-am gândit la recompensă, ci la victorie. Așa sunt eu, vreau să fiu victorioasă.

Dar când erau recompensele de Comunicare, am luptat cu toate forțele mele pentru recompensă pentru că a fost cea mai mare încercare a mea să nu vorbesc cu familia. Eu și soțul meu suntem împreună de 27 de ani și nu am avut nicio zi când să nu vorbim măcar la telefon, dacă eram plecați sau nu eram împreună. Să stau o lună și jumătate fără niciun semn de la ei a fost cea mai grea încercare, așa că m-au cuprins toate emoțiile. Nu pot exprima ce bucurie am simțit.

Ce a făcut Codruța după ce a fost eliminată de la Survivor România: ”Nu am dormit deloc”

Ai avut o serie de conflicte în tabăra Războinicilor. Îți dorești să mai ții legătura cu ei după ce se va încheia total această emisiune?

– Eu nu am avut conflicte cu ei, ci ei aveau o problemă cu mine. O singură dată a fost o ceartă banală cu Alin, dar s-a aplanat situația și s-a rezolvat. De ținut legătura, cu siguranță se va mai întâmpla. Încă nu am reușit să văd emisiunea și să văd ce au spus despre mine. Poate chiar e bine să nu văd ca să pot păstra sentimente frumoase față de toți cei din echipă (râde, n. red.)!

Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut după ce ai părăsit competiția?

– Am făcut duș, m-am bucurat cum nu am făcut-o niciodată, de apă caldă și săpun. M-au surprins reacțiile mele pentru că eu nu sunt genul de persoană explozivă, dar am avut un sentiment ca niciodată. Apoi nu am dormit deloc… ci am mâncat. Practic, mi-am făcut vreme pentru toate lucrurile care mi-au lipsit.