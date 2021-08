Coeficientul UEFA al României pe sezonul 2021-2022 s-a prăbuşit! Ne-au depăşit Albania, Malta sau Moldova

Sezonul 2021-2022 a început cu speranţe pentru îmbunătăţirea coeficientului UEFA al României, însă , unde FCSB, U Craiova şi Sepsi au fost eliminate încă din turul 2, va fi o piatră de moară. CFR Cluj are asigurată prezenţa în grupele cupelor europene, însă toate punctele aduse de ardeleni vor fi împărţite la patru, câte reprezentante am avut la start.

Coeficientul UEFA al României pe sezonul 2021-2022 s-a prăbuşit. Câte puncte am strâns până acum

În prezent, după ce s-au jucat meciurile din turul 3 în Liga Campionilor, Europa League şi Conference League, România a ajuns pe locul 31 în clasamentul coeficienţilor UEFA pentru sezonul 2021-2022. Cele patru echipe din Liga 1 au adunat 1.500 puncte, la egalitate cu Andorra, Ţara Galilor, Elveţia, Franţa sau Islanda.

Orice punct adunat de CFR Cluj va fi împărţit la patru, aşa cum s-a întâmplat şi la manşa tur cu Young Boys Berna. Clujenii au obţinut 0,500 puncte pentru , însă în coeficientul UEFA al României au intrat doar 0,125 de puncte. Dacă va obţine o victorie în Elveţia, campioana României va mai primi 1,000 puncte, care se vor traduce în 0,250 puncte în coeficientul UEFA.

Ce ţări au depăşit România în clasamentul coeficienţilor UEFA

Albania ocupă locul 26, cu 1,625 puncte, şi mai are două echipe în competiţiile europene, pe Laci şi pe Teuta. Ambele au şanse mici să ajungă în play-off-ul Conference League, după ce au pierdut meciurile din prima manşă a turului 3.

Lituania e pe poziţia a 25-a, cu 1,625 puncte, şi mai are o echipă în Europa, pe Zalgiris. Campioana Lituaniei joacă în turul 3 din Europa League şi a scos o remiză pe terenul lui Mura, campioana Sloveniei.

Bosnia ocupă locul 24, cu 1,625 puncte, şi o mai are în Europa pe Velez Mostar. Bosniacii au obţinut o remiză cu Elfsborg în prima manşă din turul 3 preliminar al Conference League.

Kazahstan a ajuns în turul 3 cu toate cele patru echipe şi ocupă locul 23, cu 1,750 puncte. Toate cele patru formaţii kazahe păstrează şanse la calificare în următoarea fază, iar Kairat, aflată în Europa League, trage speranţe la un loc în grupele Conference League.

Turcia (locul 27, 1,600 puncte) – 5 echipe din 5

Malta (locul 22, 1,875 puncte) – 1 echipă din 4

Moldova (locul 21, 1,875 puncte) – 1 echipă din 4

Bulgaria (locul 20, 1,875 puncte) – 3 echipe din 4

Norvegia (locul 19, 1,875 puncte) – 3 echipe din 4

Israel (locul 18, 1,875 puncte) – 3 echipe din 4

Olanda (locul 17, 2,000 punte) – 4 echipe din 4

Portugalia (locul 16, 2,000 puncte) – 4 echipe din 4

Slovacia (locul 15, 2,125 puncte) – 3 echipe din 4

Finlanda (locul 14, 2,125 puncte) – 2 echipe din 4

Serbia (locul 13, 2,125 puncte) – 4 echipe din 4

Slovenia (locul 12, 2,250 puncte) – 3 echipe din 4

Letonia (locul 11, 2,250 puncte) – 2 echipe din 4

Ungaria (locul 10, 2,250 puncte) – 2 echipe din 4

Kosovo (locul 6, 2,333 puncte) – 1 echipă din 3

Croaţia (locul 5, 2,375 puncte) – 3 echipe din 4

Suedia (locul 4, 2,375 puncte) – 3 echipe din 4

Irlanda (locul 3, 2,625 puncte) – 3 echipe din 4

Polonia (locul 2, 2,750 puncte) – 3 echipe din 4

*Spania (locul 1), Anglia (locul 7), Germania (locul 8) şi Italia (locul 9) nu au intrat în cupele europene

Din spate vin ţări care au multe reprezentante în Europa

Un lucru este clar, România va trece peste Andorra, care nu mai are nicio reprezentantă în cupele europene, însă din spate vin ţări care stau mult mai bine. Un exemplu este Rusia, cu cinci echipe, care ocupă în prezent locul 34, cu 1,400 puncte. În plus, Franţa, care este la egalitate cu România, abia a intrat în focurile meciurilor europene, prin AS Monaco, şi mai are alte cinci formaţii care vor intra în competiţie.

Dintre cele 55 de ţări din clasamentul coeficienţilor UEFA, şase nu mai au cum să puncteze. Andorra, Muntenegru, Macedonia de Nord, Belarus, San Marino şi Liechtenstein au rămas fără reprezentante în cupele europene, astfel că acestea vor ocupa locurile 50-55.

Rusia (locul 34, 1,400 puncte) – 5 echipe din 5

Irlanda de Nord (locul 35, 1,375 puncte) – 2 echipe din 4

Estonia (locul 36, 1,333 puncte) – 1 echipă din 3

Belgia (locul 37, 1,300 puncte) – 5 echipe din 5

Scoţia (locul 38, 1,300 puncte) – 5 echipe din 5

Azerbaidjan (locul 39, 1,250 puncte) – 2 echipe din 4

Armenia (locul 40, 1,250 puncte) – 1 echipă din 4

Ucraina (locul 41, 1,200 puncte) – 4 echipe din 5

Insulele Feroe (locul 42, 1,166 puncte) – 1 echipă din 3

Grecia (locul 43, 1,125 puncte) – 2 echipe din 4

Georgia (locul 44, 1,125 puncte) – 1 echipă din 4

Cipru (locul 45, 1,000 puncte) – 3 echipe din 4

Luxemburg (locul 45, 1,000 puncte) – 1 echipă din 4

Danemarca (locul 47, 0,900 puncte) – 4 echipe din 5

Cehia (locul 48, 0,800 puncte) – 4 echipe din 5

Gibraltar (locul 49, 0,750 puncte) – 1 echipă din 4

Austria (locul 51, 0,700 puncte) – 4 echipe din 5

Cum stăm în clasamentul coeficienţilor UEFA pe ultimii 5 ani

România ocupă locul 25 în clasamentul coeficienţilor UEFA pe ultimii 5 ani, cu 16,400 puncte. Singurul pericol este Kazahstanul, de pe locul 27, care ne poate depăşi în actualul sezon. Kazahii au 14.625 puncte, însă trebuie să ducă două echipe în faza grupelor pentru a emite pretenţii.

Pe locul 24 se află Bulgaria, cu 18,000 puncte, iar şansele să o depăşim sunt foarte mici. Bulgarii mai au trei reprezentante în cupele europene şi şi-au asigurat deja un loc în grupele Conference League, după ce Ludogoreţ a ajuns în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.