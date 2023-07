Coldplay ajunge în România în 2024? Turneul de anul viitor ar putea cuprinde și țara noastră

Coldplay ajunge în România în 2024? Una dintre cele mai apreciate formații la nivel mondial ar putea concerta și în țara noastră. Menționăm că formația britanică a vândut peste 50 de milioane de albume.

De asemenea, piesele care s-au făcut remarcate din repertoriul celor de la Coldplay nu ai cum să nu le știi. Printre ele se numără “Speed of Sound”, “Viva la Vida”, “Clocks” si “Fix you”.

Ajunge Coldplay în România? Până acum nu a fost făcut niciun anunț oficial în acest sens. Pe de altă parte un detaliu interesant a generat interes în rândul fanilor. Trupa Coldplay a susținut un concert în Amsterdam în acest weekend, parte din turneul Music Of the Spheres.

Interesant este însă că pe harta turneului din 2024 au apărut mai multe steaguri, printre care și cel al României. Pe lângă țara noastră am mai putut vedea Austria, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia.

Trebuie menționat faptul că momentan, trupa va mai avea două concerte în Amsterdam. Urmează apoi altele în Canada, dar și în Statele Unite, după care Coldplay merge în Asia. Drept urmare, dacă ar fi să ajungă în România, ce mai probabil acest lucru se va întâmpla anul viitor, în 2024.

Niciun organizator de concerte nu a confirmat că trupa Coldplay vine în România în 2024. De asemenea, nu s-au pus în vânzare nici bilete și nici pe site-ul oficial al trupei nu sunt precizări în acest sens.

Cum a luat naștere celebra trupă britanică

Pe de altă parte, nu ar fi exclus ca acest lucru să se întâmple. Trebuie menționat faptul că acesta ar putea fi unul din ultimele turnee din istoria formației.

Amintim că trupa Coldplay a luat naștere în anul 1996, iar primii membri ai trupei au fost Chris Martin, vocalistul și Jonny Buckland, chitaristul. Cei doi artiști s-au cunoscut în toamna anului 1996 la University College London.

Nu a durat mult, iar Guy Berryman, colegul de clasa al celor doi a intrat în trupă ca bassist. Trupa a devenit completă în anul 1998, când Will Champion a venit și el ca baterist, iar mai apoi a surprins și cu alte talente ascunse.

Formația Coldplay nu este apreciată doar în România . Acesta este și motivul pentru care de-a lungul anilor, a bifat numeroase premii Grammy. De asemenea, albumul “A Rush of Blood to the Head”, lansat in 2002 a fost numit de către NME albumul anului.

Și nici al patrulea albul al trupei nu a avea să treacă neobservat. În 2008, Coldplay lansa “Viva la Vida or Death and All Hits Friends”, care la rândul său a fost premiat cu doua premii Grammy pentru “Cel mai bun rock al anului” si pentru “Cea mai bună formație”.