Coman și Măldărășanu la Rapid din iarnă? „Nu pot decide eu în locul lui!”

Hermannstadt se pregătește de o deplasare pe Arena Națională, acolo unde se va duela cu liderul FCSB. Sibienii vin după o victorie importantă cu Universitatea Craiova și au moralul ridicat. Între timp, Dani Coman a răspuns la întrebarea legată de o posibilă plecare la Rapid din iarnă, alături de Marius Măldărășanu.

Coman și Măldărășanu la Rapid din iarnă?

La FANATIK SUPERLIGA, Dani Coman susține că el se simte bine la Sibiu și nu va merge la Rapid din iarnă, iar același lucru și-l dorește și din partea lui Marius Măldărășanu. Președintele celor de la Hermannstadt susține că nu poate decide pentru antrenor. Însă, își dorește ca acesta să rămână alături de el la Sibiu.

“Îmi este greu să vorbesc despre Rapid, pentru că nu cunosc exact ceea ce se întâmplă. Da, putem discuta că nu sunt rezultatele pe care le așteptau atât conducătorii, cât și jucătorii. Dar nu ar fi corect să vorbesc eu despre ei.

Dani Coman se simte bine la Sibiu. Și Măldă se simte foarte bine la Sibiu, dar nu pot eu să decid pentru el. Eu mi-aș dori ca Măldă să rămână cât mai mult timp la Sibiu.

E un antrenor bun cu care am făcut performanță de când am venit la Sibiu. Însă, nu pot să vorbesc în locul lui și nici nu pot decide. E adevărat că are acea clauză, dar eu sper să rămână la Sibiu”, a declarat Dani Coman.

Hermannstadt schimbă foaia după transferul lui Baba Alhassan al FCSB

“Am cântărit situația și am ajuns la concluzia că e mai bine și pentru jucător, și pentru club să nu intre cu FCSB. E adevărat că avusesem o altă abordare înainte, dar lucrurile au avansat între timp. A efectuat deja și vizita medicală, nu mai e vorba doar de niște tratative.

Nu are sens să ne expunem, pentru că, Doamne-ferește!, poate face o greșeală umană și să iasă apoi discuții nepotrivite”, , în exclusivitate pentru FANATIK.

El a explicat că, oricum, fotbalistul se confruntă și cu ușoare probleme medicale de natură musculară și va reintra la pregătire abia miercuri. “ , pe bancă, sau nu vom conta deloc pe el în etapa următoare”, a mai subliniat tehnicianul.

