Concurenta care a trădat-o pe Lucianna Vagneti la Survivor 2023: “Am avut încredere în prietenia noastră”

Concurenta care a trădat-o pe Lucianna Vagneti la Survivor 2023. Lucianna Vagneti de la Survivor România a vorbit despre concurenta care crede că a trădat-o în Dominicană. Iată declarațiile făcute de aceasta după plecarea din emisiune.

Concurenta care a trădat-o pe Lucianna la Survivor

Concurenta despre care Lucianna Vagneti spune că a trădat-o la emisiunea din Republica Dominicană este Andreea Moromete.

ADVERTISEMENT

a spus că a crezut că are o relație de prietenie cu aceasta. Mai mult, Lucianna a spus că a crezut că sentimentele sunt reciproce.

Doar că ulterior Andreea Moromete a făcut o afirmație care a durut-o mult pe Lucianna, susținând că este falsă și că a cerut validarea prieteniei de la public.

ADVERTISEMENT

„Iar ca dezamăgire a venit de la Andreea Moromete, pentru că eu am avut încredere în prietenia noastră, crezând că e reciproc, însă s-a dovedit că nu era așa. Ea a cerut validarea prieteniei noastre publicului, zicând că sunt falsă”, a spus aceasta, pentru .

Vorbe grele spuse de Lucianna la adresa Andreei Moromete

Lucianna a mai spus că s-a simțit trădată de concurenta atunci când cea pe care o considera prietenă a votat-o pentru a fi eliminată. Mai mult, ea a spus despre Andreea Moromete că are un comportament schimbător și paranoic.

ADVERTISEMENT

„Publicul de acasă m-a susținut când am fost nominalizați împreună cu DOC. Dar pentru ea, cea care mă nominalizase, nu a mai contat. Nu mi-a plăcut comportamentul ei schimbător și ușor paranoic”, a mai spus Lucianna pentru sursa citată.

a mai spus că a avut și multe conflicte cu Alexandra Ciomag, dar nu poate descrie relația lor ca fiind una urâtă. În schimb, Andreea Moromete este cea care a dezamăgit-o complet.

ADVERTISEMENT

„M-am înțeles bine cu majoritatea, într-adevăr nu am avut o relație strălucitoare cu Ciomag, dar nu pot să spun că am avut o relație urâtă, în afară de câteva momente în care noi am avut un clinci”, a mai dezvăluit fosta concurentă.