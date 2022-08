Concurentul care a riscat totul pentru a participa la Chefi la cuțite. Povestea impresionantă a lui Gabriel Drăgușanu: „Merit și eu”

Gabriel Drăgușanu i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite cu o rețetă inedită, dar și cu povestea sa despre circumstanțele în care a ajuns să lucreze într-o bucătărie. Soția lui i-a oferit ca și dar de nuntă înscrierea la emisiune.

Gabriel Drăgușanu s-a prezentat cu o rețetă inedită, combinând mai multe specialități din România, Italia, Germania și Grecia.

Concurentul este originar din Târgoviște, dar pentru a face rost de bani, ca mulți alții, s-a mutat în Italia. Ulterior, s-a stabilit cu familia în Germania. Așa și-a descoperit și pasiunea pentru gătit.

„În Italia am lucrat în pizzerii, iar în Germania m-am angajat la un restaurant, unde am prins repede meseria. În doar doi ani, am devenit Chef”, a declarat Gabriel,

Pentru a putea participa la emisiune, Gabriel a făcut sacrificii greu de imaginat. Bărbatul și-a mințit șeful că este bolnav și are nevoie de odihnă.

Cu toate că este conștient că și-ar putea pierde locul de muncă, Gabriel Drăgușanu consideră că experiența este unică și nu o poate rata.

„Mi-aș dori din tot sufletul să câștig. A fost un sacrificiu mare pentru mine să vin aici. Când am fost la preselecții, i-am cerut voie șefului meu să plec pentru că am niște treburi de rezolvat în România.

Acum el știe că am febră și stau acasă. Știu că voi fi concediat de la muncă. O să-mi pierd slujba, dar o asemenea experiență trăiești o dată-n viață! Iar la câte pățanii am avut, cred că merit și eu așa ceva!”, a povestit concurentul.

A primit participarea în emisiune drept cadou de muncă de la soție

Gabriel a mai spus că urmărește emisiunea încă din primul sezon și că i se pare ireal că a ajuns să participe la Chefi la cuțite.

Soția lui știa cât de mult își dorește, astfel că atunci când s-au căsătorit, i-a oferit cadou înscrierea în concursul culinar difuzat pe Antena 1.

„Înscrierea la Chefi la cuțite a fost cadoul de nuntă al soției mele. Acum trei luni am avut nunta și acesta a fost cadoul meu!’’, a adăugat concurentul.