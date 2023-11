Condimentul banal care te scapă pe loc de mucegaiul din casă. Se găsește în toate bucătăriile românilor, dar puțini știu cât de folositor este

Condimentul banal care te scapă pe loc de mucegaiul din casă. Se găseşte în toate bucătăriile românilor, dar puţini ştiu cât de folositor este. FANATIK îți spune în rândurile de mai jos despre ce este vorba și cum mai poate fi folosit.

Planta simplă care îndepărtează din locuință. Este utilizată adesea în gospodăriile oamenilor, dar nu mulți știu proprietățile sale benefice asupra organismului uman, dar și când vine vorba de curățenie.

Gospodinele care nu știu cum să elimine ciupercile care apar din cauza infiltrațiilor de apă trebuie să ia neapărat în calcul acest condiment. Mai exact, este vorba de o plantă aromatică care nu este pretențioasă.

Cimbrul și uleiul său distrug concentrațiile scăzute de mucegai din casă. Potrivit , acest ingredient acționează precum un dezinfectant, lucru care a fost deja dovedit științific de cercetătorii din lumea întreagă.

Și aceasta nu este singura proprietate pe care o are. Extractul de cimbru ține departe țânțarii. Tot ce trebuie să faceți este că frecați frunzele plantei în palme pentru a se elibera toate uleiurile pe care le conțin.

De asemenea, timolul este un alt ulei esențial care are caracteristici antiseptice foarte importante. Acesta te poate scăpa de dăunători și în plus, distruge bacteriile și virușii. Totodată, planta ține la distanță șobolanii și șoarecii.

Ce proprietăți are cimbrul

Cimbrul are numeroase proprietăți, nu doar îndepărtează mucegaiul din locuință. Sursa menționată anterior mai arată că această simplă oprește tusea. O cercetare recentă demonstrează că amestecul din acest condiment și frunze de iederă atenuează simptomele bronșitei acute.

De asemenea, acest ingredient care se găsește în toate gospodăriile românești are rolul de a crește imunitatea datorită faptului că are în compoziția sa vitamina C și vitamina A, cupru, fibre, fier și mangan.

Mai mult, cimbrul se poate număra și printre ingredientele care se găsesc în apa de gură și în unele produse organice și naturale de îngrijire a pielii. Totodată, planta se mai folosește și în multe dintre deodorantele naturale.