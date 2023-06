Conducerea FRF-ului nu îi înțelege pe jucători după România U21 – Spania U21: „Am avut teama de a juca!”

Mihai Stoichiță este de părere că jucătorii au fost prea timorați și că au avut un respect prea mare pentru adversari, motiv pentru care ibericii au dominat copios partida de la început până la final.

Conducerea FRF-ului nu îi înțelege pe jucători după România U21 – Spania U21

nu îi înțelege pe jucători după înfrângerea României U21 în duelul cu Spania U21: „Am avut cei mai buni jucători tineri din campionatul nostru.

Au fost prea timorați, au avut un respect prea mare pentru adversar. Am fost obligați să jucăm așa, pentru că ei au construit mereu, erau în mișcare.

Noi am avut frica de a juca fotbal, eu cred că au fost prea emoționați, pentru că nu înțeleg cum jucători care driblează bine în campionatul nostru, acum n-au reușit să dribleze deloc”.

„Cât am avut prospețime fizică, am putut să ne ținem de ei, să facă Tavi Popescu și Louis Munteanu un efort mare să ajute apărarea. I-am lăsat prea mult să avanseze. Când am avut mingea, am dat-o prea repede.

Am legat 2-3 pase și atât! Nu o să-i acuz pe jucători de lipsă de valoare, eu cred că situația se poate repara. Le-am spus în vestiar să uite meciul de azi și să regândească meciul cu Ucraina”, a mai spus Mihai Stoichiță, la TV .

„E vorba despre teama de a juca!”

„Să ne reorganizăm și să ne raportăm la următorul adversar, să vedem cum să înscriem, cum să fim periculoși. Azi am avut câteva șuturi cu teamă pe lângă poartă. Parcă aveam o reținere, nu înțeleg!

Sunt aceeași, nimeni nu le face nimic, nu le reproșează nimic. E vorba despre teama de a juca, rețineți! Au fost susținuți, încurajați, aplaudați la final, publicul e alături de ei”, a .

„Presiunea… ce să-i faci, când te faci fotbalist, îți asumi presiunea aceasta! Eu am fost în vestiarul lor când nu era Emil acolo, am vorbit și cu el, l-am încurajat. Pentru noi, meciul următor poate fi un nou început”, a mai spus Mihai Stoichiță.