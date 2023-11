Conducerea lui CFR Cluj, acuze către rivalii de la U după egalul din Cupă: „Fiecare își vede interesul!”

. Acest rezultat le permite ambelor echipe să viseze la calificare. ”Șepcile roșii” joacă cu FC Botoșani în ultima etapă, în timp ce CFR Cluj se va duela, cu calificarea pe masă, cu Rapid.

Cristi Balaj, despre atitudinea rivalilorr de la U Cluj în meciul de Cupă contra lui CFR Cluj

Derby-ul Clujului s-a decis prin două goluri marcate de CFR. În minutul 41, Kresic a înscris în propria poartă, făcând ca ”U” să treacă în avantaj. Daniel Birligea a adus egalarea CFR-ului, în minutul 66.

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a analizat prestația echipei sale la acest meci, fiind de părere că elevii săi nu au jucat bine în prima repriză.

În același timp, el spune că, dacă jucătorii echipei sale erau mai atenți, meciul putea fi câștigat în repriza a doua. Dă vina și pe adversar, despre care spune că s-a mulțumit cu acest rezultat de egalitate. Din acest motiv, spune că adversarii au tras de timp.

Balaj spune că meciul a fost unul bun, per total, și și este fericit că nu au existat incidente.

”Am simțit în repriza a doua că puteam să câștigăm, am avut ocazii. E frustrant să dai două goluri și să nu câștigi. Nu mă refer la golul anulat corect, mă refer la autogol.

Se întâmplă, ăsta este pericolul la care se expun apărătorii în momentul în care apar în fața porții. Meciul a fost frumos, mai ales în repriza a doua, în prima repriză nu au fost ocazii, repriza a doua a fost mai animată și datorită modificărilor făcute de cei doi antrenori.

Una peste alta a fost un meci bun, un arbitraj bun, o atmosferă senzațională, felicit ambele galerii, mă bucur că nu au existat incidente. Din acest punct de vedere, nu putem decât să fim mândri că am participat la un asemenea joc.

Am avut un meci urât în prima repriză, nu am avut o echipă care să fi meritat să se desprindă. În a doua repriză, am jucat mai bine decât adversarul.

Nu aș vrea să fie preluat ceea ce spun în sens peiorativ, ei și-au urmărit interesul, dar simțeam și la 1-1 că trag de timp, asta a fost senzația mea, iar pe undeva este de înțeles. Ăsta a fost sentimentul meu”, a spus Cristi Balaj, după meciul dintre U Cluj și CFR din Cupa României, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj, analiză după duelul U Cluj - CFR Cluj